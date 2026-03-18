Wanda Vázquez ya no tiene escoltas: la Policía retiró agentes de inmediato
La acción se tomó ayer, martes, el mismo día en que fue anunciado la terminación del servicio
18 de marzo de 2026 - 10:05 AM
18 de marzo de 2026 - 10:05 AM
Las escoltas que tenía la exgobernadora Wanda Vázquez Garced fueron retiradas ayer, martes, el mismo día en que se anunció la terminación del servicio.
Así lo informó en la mañana de este miércoles Jessica Pérez Cámara, relacionista del superintendente de la Policía, Joseph González.
“Ya no cuenta con servicio de escolta”, informó Pérez Cámara a El Nuevo Día. “Recibió la notificación ayer”.
Tras anunciar la eliminación de la escolta, el jefe policiaco indicó ayer que le iban a enviar una carta a la exfuncionaria para informarle si la escolta sería retirada en 15 o 30 días. Sin embargo, la medida se implementó de inmediato.
“(Vázquez Garced) recibió el documento personalmente ayer y lo firmó en presencia de dos testigos, dos oficiales de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía. Fue efectivo de inmediato”, dijo la portavoz.
El superintendente informó ayer que había ordenado la eliminación de las escoltas a petición de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, luego de que el Departamento de Justicia emitiera una opinión legal indicando que Vázquez Garced no cualificaba para el servicio.
Justicia encontró que, por definición, un exgobernador se trata de alguien elegido por el voto y que haya cumplido los cuatro años en el puesto, dos criterios con los que no cumplía Vázquez Garced.
Según el superintendente, el análisis legal fue solicitado el pasado 18 de febrero, un mes después de que el presidente Donald Trump perdonara a Vázquez Garced y otros dos coacusados de los casos por los que se declararon culpables en el Tribunal Federal en San Juan, por delitos a leyes electorales.
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