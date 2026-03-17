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Tras retiro de escoltas a Wanda Vázquez: ¿aplicaría el mismo criterio a Ricardo Rosselló?

El Departamento de Justicia opinó que un requisito es haber completado el término de cuatro años en la gobernación

17 de marzo de 2026 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El superintendente explicó que actualmente Rosselló “no vive en Puerto Rico”, por lo que no tiene una escolta activa cuando está fuera de la isla. (Pablo Martínez Rodríguez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tras anunciarse el retiro de escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, en la mañana del martes, una de las preguntas que surgió fue si la medida aplicaría también al dimitido exgobernador Ricardo Rosselló.

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La orden para retirar las escoltas de Vázquez Garced fue emitida por el superintendente de la Policía, Joseph González, quien relató que la medida se tomó por solicitud de la gobernadora Jenniffer González luego de que el Departamento de Justicia analizara los requisitos en ley y por jurisprudencia.

Tras recordar que los exgobernadores tenían un derecho adquirido a las escoltas, el análisis encontró que, según la Ley 2 de 26 de marzo de 1965, se define como exgobernador a alguien que fue “electo por el voto popular” y que ocupó “el cargo (de la gobernación) por un término no menor de cuatro años”.

La exgobernadora Wanda Vázquez llegó la tarde del miércoles al Tribunal Federal en Hato Rey.La vista en la que se declararía culpable estaba pautada a comenzar a las 2:00 p.m.En la foto, el banquero Julio Herrera Velutini.
1 / 18 | En imágenes: Wanda Vázquez se declara culpable en el Tribunal Federal de Hato Rey. La exgobernadora Wanda Vázquez llegó la tarde del miércoles al Tribunal Federal en Hato Rey. - Ramón “Tonito” Zayas

Vázquez Garced no fue electa por el pueblo ni ocupó la posición de gobernador por cuatro años, por lo que no cumple con esta definición.

El 7 de agosto de 2019, Vázquez Garced juramentó como gobernadora por sucesión constitucional, después de que Rosselló renunciara días antes, el 2 de agosto, acortando su mandato a dos años y medio.

El superintendente explicó que actualmente Rosselló “no vive en Puerto Rico”, por lo que no tiene una escolta activa cuando está fuera de la isla.

“Nada más se asigna una escolta cuando se hace una petición a la Oficina de Seguridad y Protección. Y, para el término de su estadía en Puerto Rico, se asigna esa escolta”, detalló González.

Dijo que la Ley 83 es la que permite que se le asigne una escolta “basado en si (existe) una preocupación de seguridad”, pero no precisó si, al momento, hay alguna en caso de que esté o regrese a la isla.

No obstante, señaló que, por el momento “se da la escolta no por seguridad, sino por ser exgobernador”.

Tras anunciar que se le retiraban las escoltas a Vázquez Garced porque no cumplía con los requisitos, le preguntaron al jefe policíaco si el mismo criterio se le aplicaría a Rosselló.

Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020.Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca. Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini tenían programada su vista de sentencia para el 29 de enero, aunque los abogados del banquero solicitaron aplazarla. La Fiscalía federal recomendó una sentencia de un año en prisión para los tres convictos.
1 / 6 | En imágenes: así es el perdón presidencial de Donald Trump en el caso contra Wanda Vázquez. Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020. - Departamento de Justicia de Estados Unidos

“Ese análisis no se ha hecho”, respondió.

Asimismo, indicó que el análisis con las escoltas de Vázquez Garced se realizó después de que se declarara culpable en el Tribunal Federal haber aceptado una contribución política prohibida por parte de un extranjero y fuera indultada por el presidente Donald Trump en enero pasado.

El superintendente dijo que Vázquez Garced podría acudir a los tribunales para tratar de impugnar el retiro de las escoltas. Así lo hicieron Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, lo que resultó en la devolución de las escoltas en 2009, luego de que el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá solicitara suspender la protección que se ofrecía hasta ese momento a los exgobernadores.

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Breaking NewsWanda VázquezJoseph GonzálezEscoltas de los exgobernadoresJenniffer González
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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