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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prometió una casa y cobró $81,000: la alegación que pone bajo la lupa a contratista en Moca

El hombre de 42 años enfrenta cargos por fraude y maltrato a personas de edad avanzada

20 de marzo de 2026 - 8:56 AM

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El caso fue investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, halló causa para arresto contra un hombre que habría recibido un pago inicial de $81,000 para la construcción de una vivienda en Moca, pero incumplió la obligación de ejecutar y/o completar la obra.

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El imputado fue identificado como Reynaldo Rene Rosario Arregui, de 42 años y residente de Isabela, quien enfrenta cargos por fraude y maltrato a persona de edad avanzada, delitos tipificados en los artículos 204 y 127, respectivamente, del Código Penal.

Durante la vista de determinación de causa, el togado examinó la prueba que le presentó la fiscal Hillary Nevárez Matos y le impuso una fianza de $2,000, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Correcional Las Cucharas en Ponce.

De acuerdo a la investigación policíaca, los hechos que dieron paso a la formulación de cargos ocurrieron el 25 de febrero de 2025 cuando el imputado presuntamente se comprometió con el perjudicado, un adulto mayor, a construir una vivienda en el municipio de Moca.

Reynaldo R. Rosario Arregui, de 42 años, enfrenta cargos por fraude y maltrato a personas de edad avanzada.
Reynaldo R. Rosario Arregui, de 42 años, enfrenta cargos por fraude y maltrato a personas de edad avanzada. (Suministrada)

“Luego de recibir la cantidad de $81,000 como pago inicial para la construcción de una casa, en el pueblo de Moca, este con la intención de defraudar, incumplió la obligación de ejecutar y/o completar la obra según pactada”, indica el informe que emitió la Policía.

Este caso fue investigado por el agente Milton D. Soto Muñiz, con la supervisión del sargento Héctor Vélez Reyes y la dirección del teniente Orlando Adames Cardona, de la División de Robo, Extorción, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Aguadilla.

La vista preliminar quedó señalada para el 1 de abril.

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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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