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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalan residencia en Bayamón y se llevan sobre $25,000 en prendas

Desconocidos lograron acceso a la vivienda en la urbanización Villas del Río

21 de marzo de 2026 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A las 11:00 a.m. de hoy, lunes, se reportó un escalamiento en el negocio Brass Cactus, ubicado en Luquillo, en el que se apropiaron de $3,774 en efectivo. (Archivo)
Un escalamiento fue reportado en la noche del viernes en una urbanización de Bayamón.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan una querella de escalamiento en una urbanización de ese municipio donde desconocidos cargaron con un botín de miles de dólares en prendas, informó la Policía.

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Según señala el informe preliminar, una llamada recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 7:00 p.m. del pasado viernes, alertó a los uniformados sobre el robo en una residencia de la urbanización Villas del Río, ubicada en la PR-177.

El querellante, quien es residente en el lugar, informó que los cacos lograron acceso a la residencia y cargaron con aproximadamente $25,800 en diferentes tipos de prendas.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, se comuniquen de forma confidencial al 787-343-2020. También, puede escribir a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICEscalamientoBayamón
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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