Escalan residencia en Bayamón y se llevan sobre $25,000 en prendas
Desconocidos lograron acceso a la vivienda en la urbanización Villas del Río
21 de marzo de 2026 - 3:42 PM
21 de marzo de 2026 - 3:42 PM
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan una querella de escalamiento en una urbanización de ese municipio donde desconocidos cargaron con un botín de miles de dólares en prendas, informó la Policía.
Según señala el informe preliminar, una llamada recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 7:00 p.m. del pasado viernes, alertó a los uniformados sobre el robo en una residencia de la urbanización Villas del Río, ubicada en la PR-177.
El querellante, quien es residente en el lugar, informó que los cacos lograron acceso a la residencia y cargaron con aproximadamente $25,800 en diferentes tipos de prendas.
La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, se comuniquen de forma confidencial al 787-343-2020. También, puede escribir a través de la red social X en @PRPDNOTICIAS o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.
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