Escalan residencia en Bayamón y se llevan sobre $25,000 en prendas

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan una querella de escalamiento en una urbanización de ese municipio donde desconocidos cargaron con un botín de miles de dólares en prendas, informó la Policía.

Según señala el informe preliminar, una llamada recibida en el Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 7:00 p.m. del pasado viernes, alertó a los uniformados sobre el robo en una residencia de la urbanización Villas del Río, ubicada en la PR-177.

El querellante, quien es residente en el lugar, informó que los cacos lograron acceso a la residencia y cargaron con aproximadamente $25,800 en diferentes tipos de prendas.