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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a cuatro adultos y un menor durante allanamiento en Cayey

La Policía asegura haber ocupado miles de piezas de evidencia dentro del apartamento de un residencial

19 de marzo de 2026 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía detuvo a tres hombres, una mujer y un menor de edad. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro adultos y un menor de edad fueron detenidos en la madrugada de este jueves durante un allanamiento de la Policía en el residencial Jardines de Montellano en Cayey.

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De acuerdo con la información preliminar, los adultos arrestados son tres hombres y una mujer que se encontraban en un apartamento del complejo de vivienda pública, junto con el menor edad.

“Vamos a ver si tienen algún vínculo con alguna organización criminal o con algún crimen violento”, dijo el capitán Yamil Toro, director auxiliar del Negociado de Drogas y Narcóticos, en entrevista con Noticentro.

Señaló que ocuparon en el lugar tres armas de fuego, dos de las cuales son pistolas calibre 9mm y otra pistola calibre .40.

Adelantó que las armas serán llevadas al Instituto de Ciencias Forenses para verificar si están vinculadas a alguna agresión que esté bajo investigación.

Agregó que también ocuparon “bastantes municiones y sobre mil piezas de evidencia” de sustancias controladas, incluyendo “cocaína, marihuana y crack, entre otros”.

“Vamos a establecer si son de alguna organización criminal, porque sabemos que en los pasados días se han visto personas de diferentes lugares, como San Juan y Ponce, y queremos saber si alguna organización (criminal) quiere apoderase de este residencial público”, dijo Toro.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsCayey ArrestosAllanamientos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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