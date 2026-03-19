Detienen a cuatro adultos y un menor durante allanamiento en Cayey

Cuatro adultos y un menor de edad fueron detenidos en la madrugada de este jueves durante un allanamiento de la Policía en el residencial Jardines de Montellano en Cayey.

De acuerdo con la información preliminar, los adultos arrestados son tres hombres y una mujer que se encontraban en un apartamento del complejo de vivienda pública, junto con el menor edad.

“Vamos a ver si tienen algún vínculo con alguna organización criminal o con algún crimen violento”, dijo el capitán Yamil Toro, director auxiliar del Negociado de Drogas y Narcóticos, en entrevista con Noticentro.

Señaló que ocuparon en el lugar tres armas de fuego, dos de las cuales son pistolas calibre 9mm y otra pistola calibre .40.

Adelantó que las armas serán llevadas al Instituto de Ciencias Forenses para verificar si están vinculadas a alguna agresión que esté bajo investigación.

Agregó que también ocuparon “bastantes municiones y sobre mil piezas de evidencia” de sustancias controladas, incluyendo “cocaína, marihuana y crack, entre otros”.