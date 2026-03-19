Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan agresión contra una mujer en medio de una carretera en Coamo

Los sujetos intentaron quitarle el auto que conducía la víctima

19 de marzo de 2026 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El sargento Ángel Sánchez y la agente Glenda Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, se hicieron cargo de la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue agredida en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Coamo.

RELACIONADAS

El caso fue reportado a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 2.6 de la carretera PR-155, en la urbanización Villa Paraíso.

Según la Policía, la perjudicada alegó que, mientras transitaba en su vehículo, dos individuos se detuvieron en el medio de la carretera.

El informe policiaco indica que “uno de ellos se le acercó bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego por la puerta del conductor indicándole que se bajara”.

Cuando la querellante se negó, “el otro individuo que se encontraba en la puerta del pasajero se le acercó y la agrede en distintas partes del cuerpo” y “le apuntó con un arma de fuego”, agregó.

Entonces, ambos “decidieron abandonar el lugar”.

La perjudicada llegó a un hospital del área, donde el doctor de turno la refirió a otra institución hospitalaria para atención médica".

El sargento Ángel Sánchez y la agente Glenda Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCoamoAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 19 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: