Investigan agresión contra una mujer en medio de una carretera en Coamo

Una mujer fue agredida en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en Coamo.

El caso fue reportado a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 2.6 de la carretera PR-155, en la urbanización Villa Paraíso.

Según la Policía, la perjudicada alegó que, mientras transitaba en su vehículo, dos individuos se detuvieron en el medio de la carretera.

El informe policiaco indica que “uno de ellos se le acercó bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego por la puerta del conductor indicándole que se bajara”.

Cuando la querellante se negó, “el otro individuo que se encontraba en la puerta del pasajero se le acercó y la agrede en distintas partes del cuerpo” y “le apuntó con un arma de fuego”, agregó.

Entonces, ambos “decidieron abandonar el lugar”.

La perjudicada llegó a un hospital del área, donde el doctor de turno la refirió a otra institución hospitalaria para atención médica".