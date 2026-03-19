Hallan cuerpo calcinado dentro de auto en San Lorenzo

La Policía investiga las circunstancias entorno al hallazgo este jueves de un cuerpo calcinado, en San Lorenzo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 a.m., en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-902, ubicado en el sector Wito Gómez del barrio Quebrada Arenas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron un cuerpo calcinado en su interior”, apuntó el informe policiaco.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.