Hallan cuerpo calcinado dentro de auto en San Lorenzo
El asesinato fue reportado en horas de la madrugada de este jueves
19 de marzo de 2026 - 6:24 AM
19 de marzo de 2026 - 6:24 AM
La Policía investiga las circunstancias entorno al hallazgo este jueves de un cuerpo calcinado, en San Lorenzo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:30 a.m., en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-902, ubicado en el sector Wito Gómez del barrio Quebrada Arenas.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado.
“Al llegar los agentes a la escena encontraron un cuerpo calcinado en su interior”, apuntó el informe policiaco.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.
Hasta este jueves, la Policía había reportado 100 asesinatos en lo que va de este año, cinco menos que los 105 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: