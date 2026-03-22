Hombre muere tras ser baleado en Bayamón
Las autoridades habían encontrado al occiso herido dentro de un auto
22 de marzo de 2026 - 7:38 AM
22 de marzo de 2026 - 7:38 AM
Un hombre falleció tras haber sido baleado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Bayamón.
El caso fue reportado a eso de la 1:56 p.m., en una carretera marginal, frente al edificio de una compañía de distribución de alimentos.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre con heridas de bala en el interior de un vehículo.
Según la Uniformada, en ese momento fue transportado a un hospital cercano en condición crítica.
Posteriormente, la Policía a informó que la víctima falleció mientras recibía asistencia. El occiso no fue identificado de inmediato.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 105 asesinatos en lo que va de este año, dos menos que los 107 registrados a la misma fecha en el 2025.
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