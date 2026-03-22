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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras ser baleado en Bayamón

Las autoridades habían encontrado al occiso herido dentro de un auto

22 de marzo de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paramédicos habían intentado salvarle la vida llevando al baleado a un hospital cercano. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció tras haber sido baleado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado en Bayamón.

El caso fue reportado a eso de la 1:56 p.m., en una carretera marginal, frente al edificio de una compañía de distribución de alimentos.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre con heridas de bala en el interior de un vehículo.

Según la Uniformada, en ese momento fue transportado a un hospital cercano en condición crítica.

Posteriormente, la Policía a informó que la víctima falleció mientras recibía asistencia. El occiso no fue identificado de inmediato.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 105 asesinatos en lo que va de este año, dos menos que los 107 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsBayamónAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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