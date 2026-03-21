Asesinan a balazos a hombre en un barrio de Río Grande
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre un sujeto herido de bala
21 de marzo de 2026 - 8:32 AM
21 de marzo de 2026 - 8:32 AM
Un hombre fue asesinado la noche del viernes en hechos ocurridos en la calle A, del barrio Palmer, en Río Grande, informó la Policía.
El informe policíaco sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre un hombre herido de bala en mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de Anthony Rey Torres, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.
El agente José Lebrón Alicea, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal Eliezer Reyes, investigan los hechos.
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