Asesinan a balazos a hombre en un barrio de Río Grande

Un hombre fue asesinado la noche del viernes en hechos ocurridos en la calle A, del barrio Palmer, en Río Grande, informó la Policía.

El informe policíaco sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre un hombre herido de bala en mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de Anthony Rey Torres, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.