Funcionario antiterrorista que dimitió por la guerra de Irán niega haber filtrado documentos clasificados

Joe Kent, el ex director de contraterrorismo que dimitió esta semana en protesta por la guerra de Irán, negó el viernes las acusaciones de que compartió indebidamente información clasificada.

Associated Press informó de que el FBI está investigando si Kent filtró dicha información, citando a una persona familiarizada con el asunto. La persona dijo que la investigación precedió a su dimisión el martes. No se dispone de más detalles.

“En cuanto a las acusaciones de filtración, no me preocupan porque sé que no hice nada malo”, dijo Kent en “The Megyn Kelly Show” de SiriusXM. Sugirió que le habían atacado porque había hablado.

“Me preocupa porque todos hemos visto cómo el FBI y todo el peso del gobierno se han abatido sobre las personas que denuncian”, dijo Kent.

El Departamento de Justicia ha emprendido varias pesquisas sobre supuestos enemigos políticos del presidente Donald Trump, incluido el exdirector del FBI James Comey, aunque los fiscales han tenido dificultades para hacer que los cargos prosperen.

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Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo del gobierno de Estados Unidos, renunció el martes diciendo que “no puede en buena conciencia” apoyar la guerra de la administración Trump en Irán.