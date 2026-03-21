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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI tras la pista de fugitivo armado y peligroso en el área de Ponce

Wilfredo Pujols Sepúlveda enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y armas de fuego

21 de marzo de 2026 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wilfredo Pujols Sepúlveda fue acusado formalmente por un gran jurado por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades federales andan tras la pista de un fugitivo considerado armado y peligroso en la zona de Ponce, quien enfrenta cargos por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, informó en la tarde del viernes la oficina del FBI en Ponce.

RELACIONADAS

Según la agencia federal, Wilfredo Pujols Sepúlveda fue acusado formalmente por un gran jurado bajo los cargos mencionados.

Las autoridades llegaron en horas de la madrugada de hoy hasta la Gomera Freddy, localizada en la calle Venus, intersección con la calle Victoria, en Ponce, pero el fugitivo ya había huido del lugar.

Las autoridades federales andan tras la pista de un fugitivo considerado armado y peligroso en la zona de Ponce, quien enfrenta cargos por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, informó en la tarde del viernes la oficina del FBI en Ponce.
Las autoridades federales andan tras la pista de un fugitivo considerado armado y peligroso en la zona de Ponce, quien enfrenta cargos por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, informó en la tarde del viernes la oficina del FBI en Ponce. (Suministrada)

“Entendemos que está en Puerto Rico”, aseguró a El Nuevo Día Limary Cruz-Rubio, portavoz de prensa.

Las autoridades federales recomiendan al público a evitar cualquier confrontación con Pujols Sepúlveda al ser considerado un individuo peligroso.

El FBI urge a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre su paradero o que pueda conducir a su captura llamando al 787-987-6500 o enviando una pista en línea a través de Tips.FBI.Gov.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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