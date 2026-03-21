FBI tras la pista de fugitivo armado y peligroso en el área de Ponce

Las autoridades federales andan tras la pista de un fugitivo considerado armado y peligroso en la zona de Ponce, quien enfrenta cargos por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, informó en la tarde del viernes la oficina del FBI en Ponce.

Según la agencia federal, Wilfredo Pujols Sepúlveda fue acusado formalmente por un gran jurado bajo los cargos mencionados.

Las autoridades llegaron en horas de la madrugada de hoy hasta la Gomera Freddy, localizada en la calle Venus, intersección con la calle Victoria, en Ponce, pero el fugitivo ya había huido del lugar.

Las autoridades federales andan tras la pista de un fugitivo considerado armado y peligroso en la zona de Ponce, quien enfrenta cargos por tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, informó en la tarde del viernes la oficina del FBI en Ponce. (Suministrada)

“Entendemos que está en Puerto Rico”, aseguró a El Nuevo Día Limary Cruz-Rubio, portavoz de prensa.

Las autoridades federales recomiendan al público a evitar cualquier confrontación con Pujols Sepúlveda al ser considerado un individuo peligroso.