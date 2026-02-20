FBI diligencia orden de allanamiento en Carolina

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) diligencian en la mañana de este viernes una orden de allanamiento como parte de una investigación.

La portavoz de la agencia federal, Limary Cruz Rubio, confirmó a El Nuevo Día que las autoridades llevan a cabo los allanamientos, pero no ofreció más detalles sobre la pesquisa ni el lugar por tratarse de una investigación en curso.

El Nuevo Día supo que la orden se ejecuta en la avenida El Comandante, en Country Club, Carolina.