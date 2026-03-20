Encuentran causa para arresto contra hombre imputado de impactar a dos conductores bajo los efectos del alcohol

Una jueza encontró causa para arresto contra un hombre imputado de conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol e impactar a dos conductores que se encontraban en el paseo, en hechos ocurridos el pasado 11 de octubre de 2025.

El comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia indica que Yan Carlos Torres Izquierdo “manejaba de forma negligente e imprudente” a las 6:00 a.m., en la carretera 52, km 96, en Caguas cuando invadió el carril del paseo, donde se encontraban un hombre y una mujer atendiendo un desperfecto mecánico.

La mujer sufrió fracturas en fémur izquierdo y las costillas,perforación de los pulmones y laceración de varios órganos, entre ellos el bazo, el hígado y el riñón. Fue transportada al Centro Médico de Río Piedras, donde se le realizaron múltiples intervenciones quirúrgicas.

La segunda víctima sufrió laceraciones e inflamación en la rodilla izquierda.

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El imputado dio a una concentración de alcohol en la sangre de 0.151 %, según reveló la investigación.

Las fiscales Natasha A. Martínez Rivera y Dailu Rivera Díaz presentaron los cargos ante la jueza Yarissa N. Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, quien, luego de escuchar la prueba, encontró causa en todos los delitos imputados. Contra el hombre se fijó una fianza global de $4,000, con supervisión electrónica y “lockdown”. La vista preliminar fue señalada para el 31 de marzo de 2026.