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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daña el grillete y huye: capturan en San Lorenzo a hombre acusado de asesinato

Contra Joshuan M. Andújar Roldán, de 28 años, pesaban dos órdenes de arresto con una fianza de $600,000

26 de marzo de 2026 - 11:43 AM

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El arresto se produjo en la PR-181, kilómetro 12, en el barrio Quebrada Honda de San Lorenzo (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía y del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) capturaron a Joshuan M. Andújar Roldán, de 28 años, quien se encontraba fugitivo tras dañar el grillete electrónico que portaba y huir mientras cumplía arresto domiciliario por un caso de asesinato ocurrido en 2025.

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De acuerdo con la Uniformada, el arresto se produjo en la PR-181, kilómetro 12, en el barrio Quebrada Honda de San Lorenzo, donde el individuo se ocultaba en una residencia invadida.

Contra Andújar Roldán pesaban dos órdenes de arresto con una fianza global de $600,000 por cargos graves que incluyen violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación, los hechos por el cargo de asesinato se remontan al 5 de abril de 2025 en Jayuya, donde presuntamente le causó la muerte a Alexander Pagán Collazo.

Las autoridades también indicaron que, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, el imputado habría incurrido en actos de violencia contra su pareja en presencia de sus hijos menores.

Posteriormente, habría dañado el grillete electrónico que portaba antes de darse a la fuga.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoLey 54Asesinatos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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