Daña el grillete y huye: capturan en San Lorenzo a hombre acusado de asesinato

Agentes de la Policía y del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) capturaron a Joshuan M. Andújar Roldán, de 28 años, quien se encontraba fugitivo tras dañar el grillete electrónico que portaba y huir mientras cumplía arresto domiciliario por un caso de asesinato ocurrido en 2025.

De acuerdo con la Uniformada, el arresto se produjo en la PR-181, kilómetro 12, en el barrio Quebrada Honda de San Lorenzo, donde el individuo se ocultaba en una residencia invadida.

Contra Andújar Roldán pesaban dos órdenes de arresto con una fianza global de $600,000 por cargos graves que incluyen violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación, los hechos por el cargo de asesinato se remontan al 5 de abril de 2025 en Jayuya, donde presuntamente le causó la muerte a Alexander Pagán Collazo.

Las autoridades también indicaron que, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, el imputado habría incurrido en actos de violencia contra su pareja en presencia de sus hijos menores.

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