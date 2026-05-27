Jenniffer González declara estado de emergencia por la erosión costera en Loíza

La gobernadora Jenniffer González anunció este miércoles que firmó una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia por la erosión costera que impacta la comunidad de las Parcelas Suárez, en Loíza, así como otras comunidades en la costa norte de Puerto Rico.

Esta declaración permitirá agilizar que se implementen medidas “de mitigación, protección y respuesta gubernamental”.

“Mi administración está actuando con urgencia para proteger vidas, propiedades e infraestructura crítica en nuestras comunidades costeras. Esta orden ejecutiva nos permite acelerar los trabajos necesarios para atender una situación que representa un riesgo real e inminente para cientos de familias puertorriqueñas”, sostuvo la primera ejecutiva, mediante un comunicado de prensa.

Los problemas de erosión costera han sido constantes en comunidades de Loíza. A principios de este año, una marejada rompió, nuevamente, la carretera en la comunidad Parcelas Suárez y obligó a desalojar residentes de las viviendas más cercanas.

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La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, ha insistido una y otra vez sobre la urgencia de establecer medidas para controlar la entrada del mar a tierra. El Municipio ha propuesto un revestimiento de rocas en un tramo de 280 pies de longitud, pero fue rechazado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debido a los daños ambientales que podría causar.

Llega el “trapbag” a Loíza: innovadora herramienta para mitigar la erosión costera El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales inició la evaluación para ejecutar el proyecto en la comunidad Parcelas Suárez.

“El lugar está muy peligroso y las marejadas de marzo me preocupan. Mi jurisdicción es ocuparme de los residentes y todo lo demás está en manos del secretario del DRNA. Como él dijo, hace un año había una solución, ¿por qué no lo trabajó hace un año?”, indicó Nazario, en entrevista con El Nuevo Día en febrero.

La Orden Ejecutiva 2026-27 ordena al DRNA a “a ejecutar de forma inmediata proyectos y acciones de mitigación”, según el comunicado de prensa de La Fortaleza. La orden no estaba disponible de inmediato en la página del Departamento de Estado.