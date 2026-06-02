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Donald Trump nombra a jefe de agencia de vivienda como director interino de Inteligencia

Bill Pulte fue designado para reemplazar a Tulsi Gabbard, quien renunció al cargo

2 de junio de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bill Pulte continuará ocupando el cargo de director de la Agencia Financiamiento de Viviendas. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente Donald Trump ha designado al director federal de financiamiento de vivienda, Bill Pulte, como director interino de inteligencia nacional para reemplazar a Tulsi Gabbard.

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Trump hizo el anuncio sorpresivo el martes en Truth Social sobre Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda y presidente de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.

Pulte “tiene una profunda experiencia gestionando los asuntos más sensibles en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los Mercados, y más de 10 billones de dólares en Fannie Mae/Freddie Mac, un aumento sustancial respecto de donde estaba hace apenas 12 meses”, escribió Trump.

Añadió que Pulte mantendrá sus otros cargos incluso mientras sustituye a Gabbard, quien renunció el mes pasado tras revelar el diagnóstico de cáncer de su marido.

Si fuera nominado formalmente, Pulte tendría que ser confirmado por el Senado para ocupar el cargo de manera permanente.

El puesto actual de Pulte implica garantizar la solidez del mercado hipotecario, pero se transformó en un altavoz que arremetió contra los supuestos adversarios políticos del presidente republicano.

Pulte ha centrado principalmente su atención en los rivales internos de Trump, atacando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado las tasas de interés con la agresividad que el mandatario quería. No está claro qué experiencia en seguridad nacional tiene Pulte, pero ha sido un invitado frecuente en el Air Force One mientras Trump ha viajado a Mar-a-Lago, su residencia y club en Palm Beach, Florida.

______

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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