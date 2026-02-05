Republicanos rechazan denuncia sobre Tulsi Gabbard y demócratas cuestionan el tiempo de respuesta

Washington - Los líderes republicanos de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado han rechazado una denuncia de alto secreto de un informante anónimo del gobierno que alega que la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ocultó información clasificada por razones políticas.

Las respuestas de esta semana del senador Tom Cotton y del representante Rick Crawford significan que es poco probable que la denuncia siga adelante, aunque los legisladores demócratas que también han visto el documento dijeron que siguen preguntándose por qué la oficina de Gabbard tardó ocho meses en remitir la denuncia al Congreso, como exige la ley.

La oficina de Gabbard ha rechazado cualquier acusación de irregularidad, así como las críticas sobre el plazo de remisión, alegando que la denuncia incluía tantos detalles clasificados que requería una amplia revisión jurídica y de seguridad. Algunos legisladores pudieron ver la denuncia esta semana.

PUBLICIDAD

Cotton escribió el jueves en X que estaba de acuerdo con la conclusión de un inspector general anterior de que la queja no parecía creíble. Dijo que cree que la denuncia fue impulsada por la oposición política a Gabbard y la administración Trump.

“Para ser franco, parece un esfuerzo más de los críticos del presidente dentro y fuera del Gobierno para socavar las políticas que no les gustan”, escribió el republicano de Arkansas, que preside el Comité de Inteligencia del Senado.

Preguntada por la denuncia, la oficina de Cotton se remitió a su publicación en las redes sociales.

Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, también de Arkansas, dijo que cree que la denuncia fue un intento de desprestigiar la reputación de Gabbard.

Los demócratas están presionando para que se explique por qué la oficina de Gabbard tardó meses en remitir la denuncia a los miembros requeridos del Congreso. El senador Mark Warner, de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la ley exige que ese informe se envíe en un plazo de 21 días.

“La ley es clara”, dijo Warner el jueves en el Capitolio. “Creo que ha sido un esfuerzo por intentar enterrar esta denuncia”.

Warner dijo que también tiene dudas sobre los detalles de la denuncia, señalando que estaba muy redactada.

El principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jim Himes, de Connecticut, dijo en una declaración escrita que seguirá investigando el asunto.

PUBLICIDAD

En un memorando enviado a los legisladores esta semana, el inspector general de la comunidad de inteligencia dijo que la denuncia también acusaba a la oficina del asesor general de Gabbard de no informar de un posible delito al Departamento de Justicia. El memorando, que contiene redacciones, no ofrece más detalles sobre ninguna de las acusaciones.

The investigation was led by U.S. spy chief Tulsi Gabbard, a former Democratic congresswoman. (Alex Brandon)

El pasado mes de junio, la entonces inspectora general Tamara Johnson consideró que la afirmación de que Gabbard distribuyó información clasificada por motivos políticos no parecía creíble, según el actual responsable de la vigilancia, Christopher Fox. Johnson fue “incapaz de evaluar la aparente credibilidad” de la acusación sobre la oficina de la asesora general, escribió Fox en la nota.

Fox dijo que, a diferencia del anterior inspector general, él habría considerado que la denuncia no era urgente, pero respetó la decisión de su predecesor y, por tanto, la envió a los legisladores.

Esta semana se entregaron en mano copias de la denuncia de alto secreto a la “Banda de los Ocho”, un grupo formado por los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado, así como por los cuatro principales legisladores de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado.