Hallan cuerpo en estado de descomposición en Ponce

La Policía investiga una muerte sin causa determinada luego de que, en la mañana de este martes, agentes encontraran un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la barriada Borinquen, en Ponce.

Según el informe preliminar, una llamada al Precinto de Ponce Este alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de una persona, cuya identidad no ha sido revelada de inmediato.

La Uniformada indicó que el cadáver será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia y las pruebas correspondientes para determinar la causa de muerte.