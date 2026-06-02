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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Ponce

La Policía lo investiga como una muerte sin causa determinada

2 de junio de 2026 - 3:17 PM

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Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto al fiscal Guillermo Figueroa, lideran la pesquisa. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga una muerte sin causa determinada luego de que, en la mañana de este martes, agentes encontraran un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la barriada Borinquen, en Ponce.

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Según el informe preliminar, una llamada al Precinto de Ponce Este alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de una persona, cuya identidad no ha sido revelada de inmediato.

La Uniformada indicó que el cadáver será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia y las pruebas correspondientes para determinar la causa de muerte.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto al fiscal Guillermo Figueroa, lideran la pesquisa.

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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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