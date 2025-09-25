Macabro crimen en Argentina: asesinan a tres jóvenes y lo transmiten por Instagram

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, conmocionó a Argentina. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en La Tablada, tras ser vistas por última vez subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Las tres jóvenes fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares luego de no regresas a sus casas ese mismo viernes, por lo que las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda.

Los celulares fueron la pista clave para encontrar sus restos, pues los dispostivos se activaron por última vez en Florencio Varela, donde la Policía Bonaerense allanó una vivienda y encontró a las víctimas enterradas en el patio. Según la autopsia preliminar, las jóvenes fueron torturadas y asesinadas con extrema violencia antes de ser descuartizadas.

La policía de Argentina ya capturó a los señalados asesinos

La Policía detuvo a cuatro personas identificadas como Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Dos de ellos fueron capturados en el lugar del hallazgo. Uno de los detenidos confesó que parte del crimen fue transmitido en vivo por una cuenta privada de Instagram.

La principal hipótesis de la policía apuntaría a un narcotraficante de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, “la camioneta usada tenía patente adulterada, lo que demuestra una planificación premeditada”. Las jóvenes habrían sido citadas con la promesa de un pago de 300 dólares para asistir a una fiesta.

Las autoridades confirmaron que se investigan más responsables, tanto materiales como intelectuales, en lo que calificaron como un asesinato premeditado.