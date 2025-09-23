Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
89°aguaceros
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Científicos descubren nuevo dinosaurio en Argentina: tenía un hueso de cocodrilo en su boca

El hallazgo tenía posiblemente 23 pies de largo y provenía de un misterioso grupo de dinosaurios llamados megaraptoranos

23 de septiembre de 2025 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ilustración del nuevo dinosaurio Joaquinraptor casali. (Andrew McAfee)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Científicos descubrieron un nuevo dinosaurio de Argentina con poderosas garras, que se alimentaba de un antiguo hueso de cocodrilo.

RELACIONADAS

El nuevo hallazgo tenía posiblemente 7 metros (23 pies) de largo y provenía de un misterioso grupo de dinosaurios llamados megaraptoranos. Merodeaban por lo que ahora es Sudamérica, Australia y partes de Asia, dividiéndose en diferentes especies durante millones de años.

Los megaraptoranos eran conocidos por sus cráneos alargados y sus “garras enormes y muy poderosas”, dijo Lucio Ibiricu, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, quien formó parte del equipo de descubrimiento.

Personas llegan para ver el T-Rex World Championship Races en Washington. (AP Photo/Lindsey Wasson)decenas de personas se dieron cita para participar del evento vestidos del afamado dinosaurio.Trofeo del evento masculina de la carrera de T.Rex.
1 / 17 | Disfraces y mucha diversión: así es la Carrera Mundial de T.rex. Personas llegan para ver el T-Rex World Championship Races en Washington. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Lindsey Wasson

Pero aún no está claro cómo cazaban estas criaturas y dónde se ubican en la línea de tiempo evolutiva, principalmente porque los fósiles recuperados hasta ahora estaban incompletos.

En un nuevo estudio, los investigadores dijeron que descubrieron parte de un cráneo, así como huesos de brazos, piernas y cola de la formación rocosa Lago Colhué Huapi en la Patagonia. Notaron características únicas en los huesos que les hicieron darse cuenta de que podría tratarse de una nueva especie.

Este último miembro del clan megaraptorano llamado Joaquinraptor casali “llena un vacío importante al proporcionar uno de los esqueletos más completos hasta el momento”, dijo Federico Agnolin, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en un correo electrónico. Agnolin no participó en la investigación, que fue publicada el martes en la revista Nature Communications.

La criatura probablemente vivió hace entre 66 y 70 millones de años, cerca de la época en que los dinosaurios se extinguieron, y tenía al menos 19 años cuando murió, aunque los científicos no saben qué la mató.

El hueso de la pata delantera presionado contra sus mandíbulas, perteneciente a un antiguo pariente de los cocodrilos, podría dar algunas pistas sobre su dieta y si era el principal depredador en las húmedas llanuras aluviales prehistóricas.

Ibiricu nombró al nuevo dinosaurio en memoria de su hijo Joaquín. Si bien Joaquín era muy joven y aún no había desarrollado una fascinación por los dinosaurios, Ibiricu todavía piensa que habría apreciado que lo nombraran en honor a uno.

“A todos los niños les encantan los dinosaurios, por lo que probablemente también sería un fanático”, dijo.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. The Associated Press es el único responsable de todo el contenido.

Tags
Breaking NewsDinosauriosArgentina
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: