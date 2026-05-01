Mueren dos empleados de un banco durante un robo en Kentucky

Berea, Kentucky - Dos empleados de un banco murieron por disparos durante un atraco en Kentucky y se está buscando al sospechoso, informaron las autoridades el jueves.

Un hombre que llevaba un abrigo con capucha de color blanco grisáceo, guantes y una máscara entró en una sucursal del U.S. Bank en Berea y disparó a un empleado y a una empleada, dijo Scottie Pennington, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky.

“Son nuestra gente que trabaja en nuestra comunidad, y ya no están con nosotros”, dijo Pennington a los periodistas. “En este momento tenemos algunas pistas, y estamos haciendo todo lo posible para llevar a esta persona malvada ante la justicia”.

Las fuerzas del orden fueron puerta por puerta en busca de información y vídeos de vigilancia, y utilizaron helicópteros, drones y perros, explicó Pennington. La Policía local y estatal, junto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y otras agencias federales estaban involucrados.

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No estaba claro si el sospechoso huyó en un vehículo, a pie o fue detenido, dijo el portavoz. Se negó a decir si el sospechoso salió del banco con algo.

La policía estatal publicó una foto del sospechoso en las redes sociales y pidió a la gente que llamara si lo reconocía o tenía información.

“Si ve algo extraño y no le parece bien -ya sabe, sus perros actúan de forma extraña-, llámenos”, dijo Pennington. Instó a los residentes a estar atentos y a mantener las luces del balcón encendidas y los teléfonos cargados.

Las escuelas de la zona permanecieron cerradas durante un tiempo hasta que se consideró que eran seguras. Los estudiantes no se les permitió ir a casa en los autobuses y tuvieron que ser recogidos por sus padres, dijo Pennington.

U.S. Bank declaró que estaba colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y que se comprometía a apoyar a las familias de las víctimas y a los compañeros del banco.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico suceso que se ha cobrado la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea, Kentucky, hoy temprano”, ha dicho la empresa en un comunicado. “Nuestros corazones están con las familias de las víctimas, nuestros colegas y toda la comunidad de Berea”.

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