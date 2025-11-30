Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo en California

La balacera ocurrió dentro de un salón de banquetes

30 de noviembre de 2025 - 7:05 AM

Las víctimas, que van de “juveniles a adultos”, fueron trasladadas a hospitales locales. (JUSTIN LANE|JUSTIN LANE)
Por AFP
Agencia de noticias

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo la noche del sábado en la ciudad de Stockton, California, informó la policía, en pleno fin de semana de Acción de Gracias.

El tiroteo ocurrió dentro de un salón de banquetes de la localidad, situada al noreste de San Francisco, poco antes de las 6:00 p.m., indicó en una rueda de prensa la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.

Las víctimas, que van de “juveniles a adultos”, fueron trasladadas a hospitales locales, indicó Brent, quien agregó que la información sobre el caso aún es limitada.

“Lo que hemos confirmado en este momento es que había una familia celebrando en un salón de banquetes. Tenemos 14 víctimas de este tiroteo, cuatro de ellas han muerto”, precisó.

“Los indicios iniciales sugieren que esto habría sido un incidente dirigido. Los investigadores exploran todas las posibilidades en este momento”, agregó.

“Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín”, dijo ese cuerpo policial.

Señaló que de momento no hay ningún sospechoso identificado.

El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.

Este año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según la ONG Gun Violence Archive.

Esa organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.

