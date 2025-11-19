Opinión
19 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
Tom Steyer se lanza a la gobernación de California como multimillonario populista

Su campaña está centrada en la asequibilidad económica y la subida del impuesto de sociedades

19 de noviembre de 2025 - 1:57 PM

FILE - Democratic presidential candidate Tom Steyer speaks at a campaign event in Myrtle Beach, S.C., Feb. 26, 2020. (AP Photo/Gerald Herbert, file) (Gerald Herbert)
Por The Associated Press
El multimillonario empresario y activista Tom Steyer, que en su día autofinanció una fallida campaña a la Casa Blanca y gastó su propio dinero abogando por la destitución del presidente Donald Trump, ha lanzado su candidatura a gobernador de California como demócrata.

La enorme riqueza de este hombre de 68 años le convierte de inmediato en un notable aspirante en una batalla campal que incluye a más de media docena de demócratas y dos republicanos que compiten en unas primarias de todos los partidos en junio, en las que los dos más votados pasarán a las elecciones generales de noviembre para suceder al gobernador Gavin Newsom, cuyo mandato está limitado.

Steyer anunció su candidatura con la promesa de mejorar las condiciones económicas y presentando su historial político como favorable a los consumidores, los votantes de clase trabajadora y el medio ambiente.

“Los californianos merecen una vida que puedan permitirse”, dijo en un vídeo publicado el miércoles por la mañana. “Pero los californianos que hacen funcionar este Estado están siendo atropellados por el coste de la vida”.

El planteamiento pone a Steyer en rumbo de colisión con otros candidatos como la congresista progresista Katie Porter, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y el ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra.

En un momento dado, Porter fue considerado uno de los principales aspirantes, pero ahora la contienda está muy abierta. La riqueza de Steyer podría darle una ventaja para llegar a los votantes a través de la televisión y la publicidad digital en un estado en expansión con casi 40 millones de personas y múltiples mercados de medios de comunicación.

Tom Steyer hizo campaña en Carolina del Sur. (AP)
Steyer hizo un guiño a su riqueza el miércoles, señalando que sus empresas facturaron “miles de millones de dólares”. Pero también sonó con tonos populistas.

“Los más ricos de Estados Unidos creen que todo lo han ganado ellos”, dijo, antes de descartar esa idea con un improperio por excremento bovino. “Eso es ridículo”.

Steyer dijo que “haría que las empresas volvieran a pagar lo que les corresponde”, y su campaña citó su trabajo previo en iniciativas electorales con objetivos similares. Steyer fue uno de los principales defensores de una iniciativa electoral de 2012 que dificultaba a las empresas eludir determinados impuestos. Los nuevos ingresos se destinaron a mejoras energéticas en las escuelas públicas del estado.

En otro referéndum, Steyer ayudó a liderar la campaña de 2016 que dio lugar a una subida de 2 dólares por cajetilla de tabaco. El dinero se destinó a programas estatales de atención sanitaria, incluidas iniciativas de prevención del tabaquismo. Y Steyer fue uno de los principales opositores a una iniciativa electoral de 2010 que habría hecho retroceder la ley de aire limpio y clima de California, que ha sido considerada como un estándar nacional en política climática.

Steyer gastó millones de su propio dinero en recorrer el país y presionar por la destitución de Trump durante el primer mandato del presidente republicano. Luego se postuló para la nominación presidencial demócrata de 2020, gastando más de 200 millones de dólares de su fortuna y sin recibir delegados comprometidos. Tras quedar lejos en los caucus de Iowa y en las primarias de New Hampshire, Steyer redobló la apuesta con una costosa campaña en Carolina del Sur, donde quedó en un lejano tercer puesto, por detrás del candidato final y presidente, Joe Biden, y del senador de Vermont, Bernie Sanders. Steyer puso fin entonces a su candidatura presidencial y apoyó financieramente la reelección de Biden en 2024, antes de que el demócrata se retirara en favor de la entonces vicepresidenta Kamala Harris, otra californiana.

En imagen del 19 de febrero de 2020, el empresario y precandidato demócrata a la presidencia Tom Steyer acompaña a miembros del Sindicato Local 226 de Trabajadores Culinarios en una protesta afuera del Casino Palms de Las Vegas. (AP/Patrick Semansky, arch
La última campaña de Steyer se produce en un momento en que algunos demócratas cuestionan la candidatura de Porter después de que sus combativos intercambios con un periodista de televisión se difundieran por Internet en octubre. Hace tiempo que se habla de él, junto con Harris, como un posible candidato de peso que podría unirse al campo.

Harris, que se encuentra de gira nacional promocionando sus memorias para la campaña de 2024, ha dicho sistemáticamente que no tiene planes de presentarse, sugiriendo en cambio que cualquier campaña futura sería para la presidencia.

“Votaré”, dijo a The Associated Press el 17 de octubre cuando se le preguntó si se presentaría a las elecciones a gobernador. Al preguntársele si estaba satisfecha con el panorama, mientras Porter se enfrentaba a sus críticas más intensas, Harris se limitó a decir que quería que los demócratas tuvieran “a los mejores y más brillantes presentándose y ganando” y que ella “no participaba activamente”.

