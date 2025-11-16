División en MAGA se agrava de cara a las elecciones de medio término en 2026

West Palm Beach, Florida— Cuando el presidente Donald Trump se dirigió al Congreso a principios de este año, la representante Marjorie Taylor Greene estaba presente ondeando una bandera estadounidense y luciendo una gorra roja de béisbol con la leyenda “Trump tenía razón en todo”.

Tras el discurso, él la besó y ella sonrió radiante. Trump había recuperado el poder y Greene se perfilaba como una de sus más fervientes defensoras políticas, con los republicanos controlando todos los resortes del poder en Washington.

Su alianza no duró ni un año. Ahora se ha fracturado en una disputa explosiva que podría presagiar más divisiones dentro del movimiento “Make America Great Again” de Trump antes de las elecciones de medio término del próximo año.

En las últimas semanas, Greene ha intensificado sus críticas al enfoque de Trump en la política exterior, en detrimento de lo que ella considera una agenda centrada en los estadounidenses, así como a su reticencia a publicar más documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. El viernes, el presidente republicano anunció su apoyo a una candidatura en las primarias contra la congresista de Georgia.

“¡Lo único que veo hacer a la ‘loca’ de Marjorie es QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!“, escribió Trump en sus redes sociales mientras su caravana lo trasladaba desde el Air Force One a su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

El sábado, Trump le puso un nuevo apodo, llamándola “Marjorie Taylor Brown” porque “¡El césped verde se vuelve marrón cuando empieza a PODRIRSE!”.

Trump ha logrado sofocar otros desafíos a su poder a lo largo de los años, pero Greene no se rinde. Incluso sugirió que ella, y no Trump, podría ser la verdadera defensora de la agenda “Estados Unidos Primero”.

“Creo en el pueblo estadounidense más que en cualquier líder o partido político, y el pueblo estadounidense merece mucho más de lo que ha sido tratado por ambos lados del espectro político”, escribió en su propia publicación del sábado. También dijo que le preocupa su seguridad porque “las amenazas contra mí están siendo alimentadas e instigadas por el hombre más poderoso del mundo”.

President Donald Trump speaks to reporters on Air Force One on his way to his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) (Manuel Balce Ceneta)

Trump apoyó a Greene desde el principio

Greene no es la primera legisladora que se gana la ira de Trump. Sin embargo, su distanciamiento es el más notable de su segundo mandato. Ha estado estrechamente vinculada a él desde 2020, cuando comenzó su carrera política en la zona rural del noroeste de Georgia.

Al apoyar la teoría conspirativa QAnon, aparecer con supremacistas blancos y exhibir rifles de asalto, Greene fue rechazada por los líderes del partido, pero apoyada por Trump. Él la llamó una “futura estrella republicana” y “¡una verdadera GANADORA!”.

Jason Shepherd, un exfuncionario republicano de Georgia que abandonó el partido por desacuerdos con los partidarios de Trump, dijo que 2020 fue “una tormenta perfecta de rarezas políticas” durante la agitación causada por la pandemia de COVID-19. Georgia fue uno de los estados con resultados muy ajustados donde Trump impugnó su derrota ante el demócrata Joe Biden, incluso presionando al secretario de estado de Georgia para que “encontrara” suficientes votos para revertir los resultados. Shepherd, abogado y profesor de ciencias políticas residente en el distrito de Greene, comentó: “Nunca sabemos qué postura adoptará Marjorie Taylor Greene a continuación”.

“Desconozco si tiene alguna convicción firme, salvo aquello que más le beneficie”, añadió.

Greene inició su mandato en el Congreso justo cuando Trump dejaba la Casa Blanca y apoyó las mentiras electorales que alimentaron el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Se convirtió en una figura mediática habitual, blanco del desprecio liberal y promotora del conservadurismo trumpista, y fue una leal colaboradora en su campaña de regreso en 2024. Sin embargo, la tensión pareció comenzar a principios de este año, cuando Greene exploraba la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2026 contra Jon Ossoff, uno de los dos senadores demócratas de Georgia. Trump afirmó haberle enviado a Greene una encuesta que demostraba que “no tenía ninguna posibilidad”. Finalmente, desistió de la contienda y posteriormente rechazó postularse para gobernadora de Georgia, al tiempo que atacó un sistema político de “amiguismo” al que acusó de poner en peligro el control republicano del estado.\

¿Una nueva Greene?

Greene ha adoptado recientemente un tono diferente, más conciliador.

En el programa “The View” de ABC, un programa de entrevistas diurno considerado un espacio seguro para los demócratas, declaró que “las personas con influencia”, especialmente las mujeres, “necesitan abrir un nuevo camino”.

Estas declaraciones desataron especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Greene, algo que posteriormente negó su novio, Brian Glenn, un periodista conservador conocido por sus preguntas conciliadoras a Trump.

Greene también ha criticado a Trump, en particular su trabajo con otros países. El mes pasado, le dijo a Tucker Carlson que el apoyo del gobierno a Argentina fue “un golpe bajo” en un momento en que los estadounidenses están indignados por el alza de los precios de los productos básicos.

Greene es una de las pocas republicanas que apoyan la iniciativa para obligar al Departamento de Justicia a divulgar más documentos relacionados con Epstein, un delincuente sexual convicto vinculado a algunas de las personas más poderosas del país. Trump ha tenido dificultades para acallar las preguntas sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019 en lo que las autoridades dictaminaron como un suicidio.

Trump desestimó las críticas de Greene, declarando a la prensa el lunes que “se ha descarriado”

FILE - Rep. Marjorie Taylor-Greene, R-Ga., presides over a House Committee hearing on Capitol Hill, Feb. 12, 2025, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr., File) (Rod Lamkey)

Shawn Harris, general retirado del Ejército y demócrata que perdió ante Greene en 2024, se enfrenta nuevamente a ella en 2026. Afirmó que el cambio de postura de Greene forma parte de su afán por llamar la atención.

“Marjorie siempre busca pelea para mantenerse en las noticias y finalmente le toca el turno al presidente Trump”, escribió Harris en un mensaje de texto. “Pero ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada por la gente trabajadora del noroeste de Georgia. Tal como están las cosas últimamente, no está claro que su apoyo beneficie a nadie”. Trump se enfrenta a demócratas y republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Es común que las coaliciones políticas se debiliten con el tiempo, especialmente cuando los presidentes cumplen su segundo mandato y los miembros de su partido empiezan a contemplar un futuro sin ellos al mando.

Hasta ahora, Trump ha evitado en gran medida esta situación. Ha coqueteado con la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, a pesar de la prohibición constitucional de extender su tiempo en el cargo, y ha ejercido una influencia férrea sobre el Congreso, controlado por los republicanos.

El próximo año se enfrenta a una prueba política crucial, ya que los demócratas intentarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, lo que les daría la potestad de bloquear leyes e iniciar investigaciones contra su administración.

El presidente ha intentado mejorar las posibilidades de su partido presionando a los estados para que rediseñen los distritos electorales en beneficio de los republicanos, pero también está intentando destituir a los legisladores que considera desleales. El representante Thomas Massie, de Kentucky, ya es el objetivo de un desafío en las primarias respaldado por Trump, y Greene podría ser la siguiente si ella y el presidente no se reconcilian, como ha ocurrido ocasionalmente tras los desencuentros de Trump con sus aliados. Aunque nadie anunció de inmediato su candidatura, algunos lo están considerando.

El senador estatal Colton Moore, republicano de la región que anteriormente había insinuado postularse contra Ossoff, criticó a Greene. “Estoy más frustrado con ella que con el presidente Trump, y a ella no le importa”, dijo.

El sábado, se quejó de que lo ignoraban cada vez que llamaba a su oficina para pedir ayuda. También elogió la gestión económica de Trump.

“Además, tengo un pasaporte lleno de países de todo el mundo que he visitado el último año”, dijo. “Todos peores que Estados Unidos”.