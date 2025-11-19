Un nuevo museo en California ofrece una experiencia inmersiva de la Sábana Santa de Turín

Un museo interactivo dedicado a la Sábana Santa de Turín, que algunos dicen que fue la tela funeraria de Jesús, abre sus puertas al público el miércoles en el campus de la Catedral de Cristo en el sur de California.

“La Sábana Santa de Turín: una experiencia inmersiva”, una exposición de $5 millones en Garden Grove que incluye salas de proyección de 360 grados, réplicas de la Sábana Santa, quioscos interactivos y una escultura de Cristo a tamaño natural, fue concebida a lo largo de tres años y financiada mediante donaciones privadas.

El contenido fue creado principalmente por Othonia, Inc, un grupo con sede en Roma dedicado al examen del sudario, uno de los artefactos más estudiados de la historia. El original, una tela de 4.3 metros de largo y 1 metro de ancho, se conserva en una vitrina climatizada a prueba de balas en la catedral de San Juan Bautista de Turín (Italia).

PUBLICIDAD

El museo californiano, de 930 metros cuadrados, contiene una lámina de tamaño natural del sudario extendida sobre una pared. Muestra la tenue imagen de un hombre con heridas similares a las de Cristo.

La tela es un símbolo poderoso para los cristianos

El Vaticano ha calificado la tela de poderoso símbolo del sufrimiento de Cristo, pero no ha reivindicado su autenticidad. Muchos expertos defienden la datación por carbono de trozos del paño, que lo sitúan en los siglos XIII o XIV, pero muchos fieles -entre ellos algunos científicos consumados- afirman que los resultados podrían estar sesgados por la contaminación, y piden que se analicen muestras más grandes. Muchos insisten en que la tela contiene polen de Jerusalén y está tejida con un patrón exclusivo del siglo I.

La tela, considerada una reliquia por muchos cristianos, se expuso por última vez en la primavera de 2015. Aunque es posible que el sudario nunca abandone Turín, la nueva exposición permanecerá al menos hasta 2030 en el campus de la Catedral de Cristo, junto a la famosa torre de cristal y el santuario erigido por el televangelista Robert H. Schuller que ahora alberga la Diócesis Católica de Orange.

El reverendo Timothy Freyer, obispo auxiliar de la diócesis, dijo que espera que la exposición refuerce en los visitantes el poder del amor de Dios por todos.

“Mi esperanza es que las personas con fe tengan una fe más fuerte, que las personas que dudan lleguen a creer y que las personas sin fe comiencen el proceso de cuestionamiento y luego lleguen a la fe”, dijo.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más destacados de la experiencia inmersiva es la recreación de la resurrección de Cristo en la mañana de Pascua, en la que los visitantes del museo se sientan en la tumba y ven cómo el cuerpo amortajado desaparece en un destello de luz. La exposición también incluye réplicas de la lanza que se cree que atravesó el pecho de Cristo y del casco de espinas que le pusieron en la cabeza.

Philip Rizzo, feligrés de la iglesia católica de San Buenaventura, en Huntington Beach, que formaba parte de un grupo que pudo ver la exposición, dijo que ver estos objetos de cerca creaba una poderosa representación visual del sufrimiento y el sacrificio de Cristo. Además, dijo, ser testigo de la exhaustiva investigación científica llevada a cabo sobre la tela hace que el artefacto sea más cercano.

“Somos seres tangibles, no sólo espíritu y luz”, afirma Rizzo. “La ciencia ayuda mucho a establecer esa conexión”.

Objeto de una investigación exhaustiva

Aunque algunos científicos han criticado el afán de los cristianos por autentificar la tela, la nueva exposición tuvo su origen en esa curiosidad. Su principal impulsor fue August Accetta, un ginecólogo que abrió el Centro de la Sábana Santa del Sur de California en 1998 y lleva más de tres décadas estudiando el misterio de la tela.

Accetta afirma que fue la Sábana Santa la que le convirtió de agnóstico a católico. Su fascinación por la Sábana continuó tras conocer a John Jackson, físico nuclear que en 1978 dirigió un equipo de 40 científicos en el marco del Proyecto de Investigación de la Sábana Santa. Su estudio determinó que la tela no era una obra de arte manufacturada, sino que contenía manchas de sangre humana y que ningún proceso físico, químico o biológico conocido podía explicar adecuadamente cómo se formó la imagen de la Sábana Santa.

PUBLICIDAD

Accetta cree, al igual que otros científicos, que la imagen fue creada por un estallido de radiación y que se necesita una enorme cantidad de energía para crear la imagen sin quemar la tela.

“En el sudario se ven cuatro centímetros de información anatómicamente correcta codificada en dos micras, que es aproximadamente la mitad del grosor de un mechón de pelo”, dijo. “Ni siquiera podemos empezar a entender eso, y mucho menos reproducirlo”.

Para él, la única explicación -como ilustra la exposición interactiva- es que el cuerpo de Cristo se hizo luz y el sudario simplemente se desplomó, dejando la fina huella de su rostro en el lino blanco.

El reverendo Robert Spitzer, fundador del Magis Center, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la ciencia para defender la fe católica, afirmó que la tela presenta “manchas de sangre perfectas hasta los bordes”, lo que no ocurre cuando se arranca un sudario de un cadáver. De ser así, las manchas estarían dispersas y fragmentadas. Al igual que Accetta, Spitzer afirma que el grabado de la tela fue causado probablemente por la radiación de partículas.

“Y entonces, una 10,000 de segundo después de que comience la descarga, ¡zas! Estas manchas de sangre se transfieren perfectamente a la tela”, dijo Spitzer. “La única explicación es que el cuerpo tiene que desaparecer. Quiero decir - como el anillo de Frodo - ha desaparecido”.

Donde la ciencia se encuentra con la fe

Spitzer añadió que no necesita una reliquia para explicar su fe porque ésta procede de su creencia en las Escrituras y en la resurrección de Cristo.

PUBLICIDAD

“Pero me ha dado una visión un poco más profunda de Dios y de cómo trabaja”, dijo.

Nora Creech, directora de Othonia en Estados Unidos, explicó que la organización, con sede en Roma, fue fundada por el reverendo Héctor Guerra, que soñaba con crear 100 exposiciones en todo el mundo. Construyó la primera exposición emblemática en Jerusalén y otras en Roma, Polonia, México y Estados Unidos. Esta última es la primera que incluye una experiencia inmersiva, creada por un estudio de California.

Creech explicó que decidieron comenzar la experiencia de inmersión cinematográfica con la historia de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta la crucifixión, y terminar con la resurrección y el mensaje de que “Jesús sigue hoy con nosotros”.

“Una de las citas de la película es que la cruz recibió a Jesús vivo y lo entregó muerto al sudario. El sudario recibió a Jesús muerto y nos lo entregó vivo en la Eucaristía”, dijo.

Rudy Dicthtl, uno de los científicos que formaron el equipo de investigación en 1978, aún recuerda cada momento que pasó tocando y sosteniendo la tela en sus manos. Dice que él y los demás científicos se embarcaron en el proyecto con el convencimiento de que lo abandonarían en el momento en que vieran que la tela era una falsificación o una obra de arte fabricada. Su investigación demostró que no lo era.

“Vimos el paño como algo que tenía el potencial de ser el paño funerario de Cristo”, dijo.

Dichtl, católico, dijo que, como científico, reconoce que las pruebas científicas son limitadas para afirmar de forma concluyente que la tela fue la que cubrió el cuerpo de Cristo.