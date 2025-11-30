Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sospechoso de tiroteo a soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. se habría radicalizado en Estados Unidos

La información fue ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

30 de noviembre de 2025 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guardia Nacional patrulla cerca del Capitolio en Washington D.C. (Rahmat Gul)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El sospechoso del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, de los cuales una ha fallecido, se radicalizó en Estados Unidos, según confirmó este domingo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Las autoridades creen que el presunto tirador, un ciudadano afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, se radicalizó “desde que llegó a este país” a través de “conexiones en su comunidad y estado de origen”, indicó Noem en una entrevista para el programa ‘Meet the Press’, de la cadena NBC News.

La jefa del DHS agregó que las autoridades seguirán hablando con personas que alguna vez han tenido contacto con él, así como con sus familiares.

Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a Estados Unidos bajo el ala del programa ‘Operation Allies Welcome’.

Foto del sospechoso Rahmanullah Lakanwal divulgada por la Fiscalía federal.
Foto del sospechoso Rahmanullah Lakanwal divulgada por la Fiscalía federal. (The Associated Press)

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró hoy en una entrevista con Fox News que esta iniciativa, promovida por el Gobierno del expresidente Joe Biden, realizaba “una investigación mínima o escasa” de las personas a las que seleccionaba para entrar al país norteamericano.

“Sabemos que el tirador que disparó contra nuestros guardias nacionales en Washington D.C. el día antes de Acción de Gracias se radicalizó. Esta persona no debería haber estado en nuestro país”, aseveró Bondi.

Lakanwal, que fue trasladado a un hospital tras ser reducido por agentes durante el tiroteo, será acusado de asesinato en primer grado después de que una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleciera.

En esta combinación de fotos proporcionada por la Fiscalía de Estados Unidos el jueves 27 de noviembre de 2025, aparecen los miembros de la Guardia Nacional, de izquierda a derecha, el sargento primero Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom.
En esta combinación de fotos proporcionada por la Fiscalía de Estados Unidos el jueves 27 de noviembre de 2025, aparecen los miembros de la Guardia Nacional, de izquierda a derecha, el sargento primero Andrew Wolfe y la especialista Sarah Beckstrom. (The Associated Press)

Bondi adelantó el jueves que la Justicia estadounidense también podría acusar a Lakanwal de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

El otro agente herido en el tiroteo, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece ingresado en un hospital y se encuentra en estado crítico.

Breaking NewsWashington D. C.Departamento de Seguridad de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
