Buscan a sospechoso de tiroteo que dejó cuatro muertos en un salón de banquetes en California

STOCKTON, California, EE.UU.- Las autoridades en California pidieron el domingo a la población pistas para encontrar a la persona responsable de un tiroteo que dejó cuatro muertos y muchos más heridos en una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California.

Líderes religiosos en el área de Stockton planeaban una vigilia por la tarde para honrar a los fallecidos y rezar por las 11 personas que resultaron heridas.

Las víctimas que murieron tenían edades comprendidas entre los 8 y los 21 años, dijo Heather Brent, portavoz de la policía del condado San Joaquín. Los primeros indicios “sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido”, indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

Las autoridades locales señalaron que el presunto agresor no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún estaban trabajando para identificar un motivo.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato”, dijo el fiscal del distrito del condado San Joaquín, Ron Freitas.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320,000 habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Sacramento.

Jason Lee, vicealcalde y miembro del consejo de la ciudad, dijo que en el salón se realizaba una fiesta de cumpleaños infantil, según su publicación en Facebook.

“Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor”, dijo la alcaldesa Christina Fugazi. “Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron”.

Fugazi recordó un tiroteo de hace varios años en el que “siete personas fueron abatidas” en la ciudad, agregando que ambos ataques fueron “inaceptables”.

“Stockton es mejor que esto”, subrayó.

Las autoridades no han proporcionado por el momento información adicional sobre el estado de las víctimas.

“Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva”, dijo Fugazi.

