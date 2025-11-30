Opinión
Buscan a sospechoso de tiroteo que dejó cuatro muertos en un salón de banquetes en California

Las autoridades solicitan pistas para encontrar al responsable, que también hirió a otras 11 personas

30 de noviembre de 2025 - 5:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de emergencias trabaja en la escena de un tiroteo masivo el sábado 29 de noviembre de 2025 en Stockton, California. (AP Foto/Ethan Swope) (Ethan Swope)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

STOCKTON, California, EE.UU.- Las autoridades en California pidieron el domingo a la población pistas para encontrar a la persona responsable de un tiroteo que dejó cuatro muertos y muchos más heridos en una reunión familiar en un salón de banquetes en Stockton, California.

RELACIONADAS

Líderes religiosos en el área de Stockton planeaban una vigilia por la tarde para honrar a los fallecidos y rezar por las 11 personas que resultaron heridas.

Las víctimas que murieron tenían edades comprendidas entre los 8 y los 21 años, dijo Heather Brent, portavoz de la policía del condado San Joaquín. Los primeros indicios “sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido”, indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

Las autoridades locales señalaron que el presunto agresor no ha sido capturado y pidieron ayuda a la población. Los detectives aún estaban trabajando para identificar un motivo.

“Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese de inmediato. Si usted es esta persona, entréguese de inmediato”, dijo el fiscal del distrito del condado San Joaquín, Ron Freitas.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. Stockton es una ciudad de 320,000 habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de Sacramento.

Jason Lee, vicealcalde y miembro del consejo de la ciudad, dijo que en el salón se realizaba una fiesta de cumpleaños infantil, según su publicación en Facebook.

“Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor”, dijo la alcaldesa Christina Fugazi. “Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron”.

Fugazi recordó un tiroteo de hace varios años en el que “siete personas fueron abatidas” en la ciudad, agregando que ambos ataques fueron “inaceptables”.

“Stockton es mejor que esto”, subrayó.

Las autoridades no han proporcionado por el momento información adicional sobre el estado de las víctimas.

“Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva”, dijo Fugazi.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
