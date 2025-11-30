Un baile en una prisión de Luisiana ofrece a padres e hijas un raro momento de reencuentro

Baton Rouge - Leslie Harris se ha perdido la mayoría de los hitos en la vida de su hija mientras cumplía una condena de décadas en Luisiana por robo a mano armada y es poco probable que salga antes de su baile de graduación, su graduación y tal vez incluso su boda.

Pero por una noche en la prisión de máxima seguridad más grande de Luisiana, Harris tuvo su propio momento con su hija de 17 años mientras se ponía un esmoquin a medida y agarraba un ramo de rosas: reunirse en el primer baile padre-hija de la prisión, donde se abrazaron al ritmo de “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder en una fiesta llena de color rosa este mes que fue ampliamente compartida en las redes sociales.

“Verla con un vestido, llorando y corriendo hacia mí me derrumbó”, dijo Harris, a quien le quedan nueve años de condena, en una entrevista telefónica desde la Penitenciaría Estatal de Luisiana. “Me hizo pensar en todos los años que me perdí de su vida”.

El centro penitenciario es el último de Estados Unidos en celebrar un baile padre-hija, incluido uno en Washington D.C. que apareció en el documental de Netflix “Daughters” el año pasado. En Luisiana, los funcionarios de prisiones dicen que el baile podría convertirse en otra tradición en la cárcel rural de Angola, que cada octubre acoge el último rodeo carcelario que queda en el país. Tiene más de 6.300 presos, entre ellos decenas de condenados a muerte, y se encuentra en los mismos terrenos en los que en septiembre se convirtió un conocido centro de detención de inmigrantes.

La subdirectora Anne-Marie Easley dijo que esperaba que el baile aportara una sensación de esperanza que puede ser difícil de alcanzar en una prisión donde muchos cumplen condenas de varias décadas o cadena perpetua. Para algunos hombres, era la oportunidad de reunirse con sus hijas por primera vez en meses o incluso años, una oportunidad para reconstruir relaciones y curar heridas. Para otros, significaba una noche en la que no serían vistos como reclusos, sino como padres.

La prisión eligió a casi 30 reclusas para participar debido a su buen comportamiento, entre otros factores. En los vídeos que se publicaron del acto se veía a los padres vestidos de esmoquin -con boutonnieres rosas- rompiendo a llorar mientras sus hijas corrían hacia ellos con vestidos brillantes, chillando de emoción. Se reunieron en medio de una alfombra rosa cubierta de pétalos, con cortinas que colgaban por encima. En el instituto bíblico de la prisión se habilitó un espacio para el baile.

El baile fue organizado por God Behind Bars, que organiza otros actos de reunificación y servicios religiosos en prisiones de todo el país. En los vídeos que el grupo publicó antes del baile, algunos presos dijeron que querían disculparse por todos los años que se habían perdido. Otros calificaron el baile como la visita a la prisión más importante de sus vidas.

Los hombres sorprendieron a sus hijas con un baile en línea después de semanas de práctica. Para Harris, la mejor parte fue cuando él y su hija bailaron lentamente Butterfly Kisses, una canción sobre el amor incondicional de un padre por su hija.

En ese momento, Harris dijo que le vinieron recuerdos de su vida antes de la cárcel, cuando su hija tenía sólo 2 años. Cómo dormía sobre su pecho, jugaba con su pelo y cómo le compraba vestiditos. Antes de que acabara la noche, le regaló una Biblia con pasajes subrayados por él.