30 de septiembre de 2025
Gobernador de Luisiana pide despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans

El gobernador Jeff Landry, aliado de Donald Trump, solicitó hasta 1,000 efectivos hasta el año fiscal 2026

30 de septiembre de 2025 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Landry dijo que su solicitud “se basa en el éxito comprobado” de los despliegues en Washington y Memphis. (Gerald Herbert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva Orleans - El gobernador republicano de Luisiana solicitó el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans y otras ciudades, argumentando el lunes que su estado necesita ayuda para combatir el crimen y elogiando la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas a Washington y Memphis.

RELACIONADAS

El gobernador Jeff Landry, aliado de Trump, solicitó hasta 1,000 efectivos hasta el año fiscal 2026 en una carta enviada al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esto ocurre semanas después de que Trump sugiriera que Nueva Orleans podría ser uno de sus próximos objetivos para desplegar la Guardia Nacional para combatir el crimen.

Trump también envió tropas en los últimos meses a Los Ángeles y su administración ha anunciado planes para acciones similares en otras grandes ciudades, incluyendo Chicago y Portland, Oregón.

Landry dijo que su solicitud “se basa en el éxito comprobado” de los despliegues en Washington y Memphis. Si bien Trump ha ordenado el envío de tropas a Memphis con el respaldo del gobernador republicano de Tennessee, hasta el lunes por la noche aún no se había realizado una operación a gran escala en la ciudad.

“Las asociaciones federales en nuestras ciudades más difíciles han funcionado, y ahora, con el apoyo del presidente Trump y el secretario Hegseth, estamos dando el siguiente paso al traer a la Guardia Nacional”, dijo Landry.

Líderes en estados controlados por los demócratas han criticado los despliegues planeados. En Oregón, funcionarios electos han dicho que no se necesitan tropas en Portland.

En su solicitud, Landry dijo que ha habido “tasas elevadas de crímenes violentos” en Shreveport, Baton Rouge y Nueva Orleans, así como escasez en la policía local. Dijo que la vulnerabilidad del estado a los desastres naturales hizo que el problema fuera más desafiante y que el apoyo adicional sería especialmente útil para eventos importantes, incluyendo el Mardi Gras y los partidos de fútbol americano universitario.

Pero el crimen en algunas de las ciudades más grandes del estado ha disminuido recientemente, y Nueva Orleans ha experimentado una caída particularmente pronunciada en 2025 que la ha puesto en camino de tener su número más bajo de asesinatos en más de cinco décadas.

Datos preliminares del Departamento de Policía de la ciudad muestran que ha habido 75 homicidios en lo que va de 2025. Ese conteo incluye a los 14 juerguistas que murieron el día de Año Nuevo durante un ataque con camión en Bourbon Street. El año pasado, hubo 124 homicidios. En 2023, hubo 193.

En Baton Rouge, la capital del estado, también ha habido una disminución en los homicidios en comparación con el año pasado, según cifras del departamento de policía. Sin embargo, los datos también muestran que los robos y asaltos están en camino de superar las cifras del año pasado.

