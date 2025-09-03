Donald Trump sugiere que la Guardia Nacional podría ir a Nueva Orleans

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que Nueva Orleans podría ser su próximo objetivo para desplegar la Guardia Nacional y combatir el crimen, expandiendo potencialmente el número de ciudades alrededor de Estados Unidos donde podría enviar fuerzas del orden federales.

Trump ya ha dicho que planea enviar la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore luego de que su administración desplegara tropas y agentes federales para patrullar las calles de Washington, D.C., el mes pasado.

“Así que estamos tomando una determinación ahora”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente polaco Karol Nawrocki. “¿Vamos a Chicago? ¿Vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que entremos y enderezemos una sección muy agradable de este país que se ha vuelto bastante, ya sabes, bastante dura, bastante mala”.

Trump ahora frecuentemente se jacta de convertir a Washington en una “zona segura”. La Casa Blanca informa de más de 1,760 arrestos en toda la ciudad desde que el presidente anunció por primera vez que estaba movilizando fuerzas federales el 7 de agosto.

Pero Washington es un distrito federal sujeto a leyes que le dan a Trump el poder de tomar el control de la fuerza policial local por hasta 30 días. La decisión de usar tropas para intentar sofocar el crimen en otras ciudades controladas por los demócratas en todo el país representaría una escalada importante.

Los últimos comentarios de Trump se produjeron un día después de que declarara “Vamos a entrar” y sugiriera que la Guardia Nacional podría dirigirse pronto a Chicago, la tercera ciudad más grande de la nación, y Baltimore. Eso a pesar de que los funcionarios estatales y locales, así como muchos residentes, en ambos lugares se oponen firmemente a la idea.

Nueva Orleans, sin embargo, está controlada por los demócratas en un estado rojo dirigido por Landry.

“Así que vamos a ir tal vez a Luisiana, y tienes Nueva Orleans, que tiene un problema de crimen. Arreglaremos eso en unas dos semanas”, dijo Trump. “Nos tomará dos semanas, más fácil que D.C.”

Los líderes de la ciudad inmediatamente se opusieron a la idea.

“El crimen ha bajado en Nueva Orleans”, dijo el concejal Oliver Thomas, quien también es candidato a la alcaldía, a través de un mensaje de texto. “¡Eso parecería ser muy político o una gran reacción exagerada!”

Trump, mientras tanto, ha arremetido repetidamente contra el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, por no solicitar que se despliegue la Guardia Nacional.

“Podríamos arreglar Chicago. Todo lo que tienen que hacer es pedirnos que entremos en Chicago. Si no tenemos el apoyo de algunos de estos políticos, pero les diré quién nos está apoyando, la gente de Chicago”, dijo Trump el miércoles.

Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han sido firmes al decir que Chicago no necesita ni quiere intervención militar. En Baltimore, el alcalde Brandon Scott y el gobernador de Maryland, Wes Moore, se han mantenido igualmente opuestos.