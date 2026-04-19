Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico

Varios municipios del oeste se encuentran bajo una advertencia de inundaciones en la tarde de este domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que la advertencia aplicó a nueve pueblos y estará vigente hasta las 5:00 p.m.

El primer comunicado fue por la actividad de lluvia afectando a Sabana Grande y San Germán. Asimismo, la agencia federal incluyó luego a Aguada, Aguadilla, Añasco, Moca, Rincón, San Sebastián y Las Marías.

Posteriormente, sumó a las ciudades de Bayamón, Dorado, Toa Alta y Toa Baja.

“El radar Doppler indicó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Se registran inundaciones menores o se espera que comiencen pronto en la zona de alerta. Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, indicó el SNM.

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Agregó que “e esperan precipitaciones adicionales de entre 1 y 2 pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán o agravarán las inundaciones en toda la zona, particularmente a lo largo del río Culebrinas en Aguada, donde se mantiene vigente una alerta de inundación debido a la acumulación de agua”.

Además, anticipó inundaciones menores en zonas bajas y con drenaje deficiente, crecimiento del caudal en pequeños arroyos y riachuelos normalmente secos, corrientes peligrosas en cruces, agua sobre las carreteras, desbordamiento en zonas con drenaje deficiente, y que algunos cruces podrían volverse intransitables.