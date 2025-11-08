Opinión
8 de noviembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

UPS y FedEx inmovilizan sus aviones MD-11 tras accidente mortal en Kentucky

El incidente del martes causó la muerte de 14 personas, incluidos los tres pilotos

8 de noviembre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto, distribuida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se muestra el lugar del accidente de un avión de UPS en Louisville, Kentucky. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

UPS y FedEx anunciaron que inmovilizarán sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 “por precaución extrema” tras un accidente mortal en el centro de operaciones global de UPS en Kentucky.

RELACIONADAS

El siniestro del martes en el UPS Worldport en Louisville causó la muerte de 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la de FedEx, explicaron las firmas de logística.

“Hemos tomado esta decisión de manera proactiva por recomendación del fabricante del avión”, indicó UPS en un comunicado el viernes por la noche. “Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que prestamos servicio”.

FedEx señaló en un correo electrónico que dejará en tierra esos aviones mientras realiza “una revisión exhaustiva de seguridad basada en la recomendación del fabricante”.

Boeing, que se fusionó con McDonnell Douglas en 1997, no respondió a un correo electrónico de The Associated Press preguntando acerca de los motivos de la recomendación.

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga estadounidense que opera MD-11, según la empresa de análisis de aviación Cirium. La aerolínea cuenta con 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya están parados. La aerolínea no respondió a primera hora del sábado a un correo electrónico solicitando comentarios.

Boeing anunció en 1998 que eliminaría gradualmente la producción del MD-11, con las últimas entregas previstas para 2000.

El avión de carga de UPS, construido en 1991, estaba prácticamente en el aire el martes cuando se activó una alarma en la cabina, explicó Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, antes el viernes. Durante los siguientes 25 segundos, la alarma continuó sonando y los pilotos intentaron controlar el avión mientras despegaba, con el ala izquierda en llamas y sin un motor, y luego se estrelló contra el suelo formando una espectacular bola de fuego.

La grabadora de las voces de la cabina captó la alarma, que sonó unos 37 segundos después de que la tripulación solicitara impulso para el despegue, dijo Inman. Existen diferentes tipos de alarmas con significados variados, agregó apuntando que los investigadores no han determinado el motivo por el que se activó, aunque saben que el ala izquierda estaba ardiendo y el motor de ese lado se había desprendido.

Según Inman, pasarán meses hasta que se haga pública la transcripción de la grabación de la cabina como parte del proceso de investigación.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de accidentes, dijo que la alarma posiblemente indicaba el incendio en el motor.

“Ocurrió en un punto del despegue donde probablemente ya habían pasado la velocidad de decisión para abortar el despegue”, dijo Guzzetti a The Associated Press después de la conferencia de prensa de Inman. “Probablemente ya habían superado la velocidad crítica de decisión para permanecer en la pista y detenerse de manera segura (...) Necesitarán investigar a fondo las opciones que la tripulación pudo o no haber tenido”.

Un impactante video captó cómo el avión se estrellaba contra varios negocios y estallaba en una bola de fuego. Imágenes tomadas por celulares, autos y cámaras de seguridad han proporcionado a los investigadores evidencia de lo ocurrido desde muchos ángulos diferentes.

Los registros de vuelo sugieren que el MD-11 de UPS que se estrelló pasó por mantenimiento mientras estuvo en tierra en San Antonio durante más de un mes, hasta mediados de octubre. No estaba claro qué trabajos se realizaron.

La instalación de manejo de paquetes de UPS en Louisville es la más grande de la compañía. El centro emplea a más de 20,000 personas en la región, gestiona 300 vuelos diarios y clasifica más de 400,000 paquetes por hora.

Las operaciones de UPS Worldport se reanudaron el miércoles por la noche con el servicio Next Day Air, o clasificación nocturna, indicó el portavoz Jim Mayer.

