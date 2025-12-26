Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elías “Larry” Ayuso sufre accidente de auto en Trujillo Alto: “Pudo haber sido trágico”

El exescolta de la Selección Nacional de Puerto Rico se expresó en sus redes sociales

26 de diciembre de 2025 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exbaloncelista compartió imágenes en sus redes sociales. (Instagram/Elias)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso Carrillo sufrió en la noche de ayer, jueves, día de Navidad, un accidente de tránsito de carácter leve, en el expreso Manuel Rivera Morales, intersección con la carretera PR 175, en Trujillo Alto, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 7:25 p.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación, lo que provocó la movilización de los agentes a la escena.

El informe policial indica que el accidente involucró a dos vehículos: una Ram 2500 y una Toyota Rav4. Como consecuencia de la colisión, el exbaloncestista, junto con la otra conductora, identificada como Daisy Vázquez De Jesús, resultaron con lesiones.

Vázquez De Jesús fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria del área para una evaluación médica, mientras que el exbaloncelista fue evaluado por paramédicos en el lugar, indicó la Uniformada.

“Thankful to God for His protection last night, for guiding me through an accident that could have been tragic, and for the gift of another day #graceofGOD❤️Gracias a toda esa gente bonita que Dios puso en ese momento, yo los llamo ángeles. De rodillas ante ti Jesús", indicó el también esposo de la presentadora Angelique “Burbu” Burgos, en sus redes sociales.

Al momento, se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.

El agente Iván Figueroa, adscrito al Distrito Policiaco de Trujillo Alto, continúa con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
