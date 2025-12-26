Elías “Larry” Ayuso sufre accidente de auto en Trujillo Alto: “Pudo haber sido trágico”

El exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso Carrillo sufrió en la noche de ayer, jueves, día de Navidad, un accidente de tránsito de carácter leve, en el expreso Manuel Rivera Morales, intersección con la carretera PR 175, en Trujillo Alto, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 7:25 p.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación, lo que provocó la movilización de los agentes a la escena.

El informe policial indica que el accidente involucró a dos vehículos: una Ram 2500 y una Toyota Rav4. Como consecuencia de la colisión, el exbaloncestista, junto con la otra conductora, identificada como Daisy Vázquez De Jesús, resultaron con lesiones.

Vázquez De Jesús fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria del área para una evaluación médica, mientras que el exbaloncelista fue evaluado por paramédicos en el lugar, indicó la Uniformada.

“Thankful to God for His protection last night, for guiding me through an accident that could have been tragic, and for the gift of another day #graceofGOD❤️Gracias a toda esa gente bonita que Dios puso en ese momento, yo los llamo ángeles. De rodillas ante ti Jesús", indicó el también esposo de la presentadora Angelique “Burbu” Burgos, en sus redes sociales.

Al momento, se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.