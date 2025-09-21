Última función de Bad Bunny y un mensaje de Larry Ayuso a “La Burbu”: lo más leído del fin de semana

¡Se acerca el lunes! Antes de que empiece la semana, queremos dejarte informado con las notas que más se movieron durante los pasados días: desde el cierre de la residencia “No me quiero ir de aquí” con la función 31 de Bad Bunny, el mensaje de amor que le dedicó el exbaloncelista Larry Ayuso a su esposa, la presentadora Angelique Burgos, hasta el incidente en Universal Orlando que le costó la vida a un puertorriqueño.

A continuación, te damos más detalles:

El exbaloncelista Larry Ayuso celebró este viernes su aniversario de bodas número 16 con la presentadora de televisión Angelique “Burbu” Burgos, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Mi amor, hoy celebramos 16 años de un amor que crece y se fortalece cada día. Eres mi compañera de vida, mi confidente y mi mayor apoyo”, escribió Ayuso junto a una foto con la también animadora de “La Burbu TV”.

El exjugador de la Selección Nacional agradeció a Burgos por acompañarlo en todas las etapas de su vida y describió a la madre de sus dos hijos como “la luz que ilumina mi camino, mi refugio en los días grises y el motor que impulsa mi corazón.

El cantante de música urbana, Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, narró en exclusiva con El nuevo Día el peso que sintió al inicio de su gira de conciertos “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“De momento, se me eriza la piel, yo sentí como que esto es así de grande. Sentí de momento, un peso. Veía a la gente alegre y como que, en serio, en el día de hoy, la felicidad de Puerto Rico depende de mí. Y sin ego alguno. No lo miraba de una manera egoísta. Era como si tuviera responsabilidad y un peso, pero yo decía: ‘Yo soy solo un humano’”, recuerda el artista.

En pocos días, había vendido cerca de medio millón de boletos. Gente de incontables países vendría específicamente a ver a Bad Bunny. Se había estimado una inyección multimillonaria a la economía. El planeta hablaba de Puerto Rico. Los conciertos aquí siempre le ponían una presión adicional (“yo puedo defraudar el que sea en otro lugar, pero aquí no puedo defraudar a los míos, ni a mí mismo”, dice). Y Benito Antonio, el joven de 31 años en medio de todo el revuelo, experimentó, en ese momento crítico, la más elemental de las emociones humanas: tuvo miedo simplemente de que algo saliera mal.

Un hombre que quedó inconsciente tras montar una montaña rusa en el parque más nuevo de Universal Orlando Resort murió a causa de lesiones por impacto contundente, informó el jueves un médico forense.

Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, clasificó la muerte como un accidente tras realizar la autopsia. El comunicado de Stephany no ofreció detalles sobre las lesiones ni precisó en qué parte del cuerpo fueron encontradas.

El hombre, identificado como Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, fue hallado inconsciente luego de montar la atracción en Epic Universe el miércoles, indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, en Orlando. Fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

La psicología suele vincular pequeños hábitos diarios con la manera en que cada individuo se proyecta hacia los demás. Desde la forma de ordenar la casa hasta cómo se acomoda la ropa o se organiza la mesa de trabajo, cada gesto puede decir mucho más de lo que parece.

Dentro de estas conductas, aparece un detalle llamativo: tener el auto sucio o en mal estado, algo que, según especialistas, no siempre responde a la falta de tiempo, sino que puede estar relacionado con aspectos más profundos de la personalidad.

Según el sitio web especializado Working with ACT, el hecho de no lavar el auto con frecuencia puede ir más allá de una simple cuestión de tiempo o de comodidad. Justamente, explican que en muchos casos, este hábito está directamente relacionado con la forma en que una persona decide mostrarse frente a los demás.

El ícono de la música urbana, Bad Bunny, regresó con una última función como parte de su gira de conciertos “No me quiero ir de aquí” a la que asistieron alrededor de 15,000 espectadores y de igual forma llegó a millones de hogares alrededor del mundo a través de una histórica transmisión por las plataformas Amazon Music, Prime Video y Twitch.

La cita musical, que coincidió con el octavo aniversario del paso del huracán María por la isla, fue “dedicada a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en el mundo entero”, según se estableció desde las pantallas al inicio de la emisión.

