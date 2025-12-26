Turquía inicia análisis de caja negra tras accidente aéreo que mató a jefe militar libio y siete más

Comenzó el jueves el análisis técnico de las cajas negras recuperadas del avión que se estrelló y en que murieron ocho personas, incluido el jefe militar del oeste de Libia, mientras la investigación avanzaba en cooperación con las autoridades libias, informó el jueves el Ministerio de Defensa de Turquía.

El jet privado con el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, otros cuatro oficiales militares y tres miembros de la tripulación se estrelló el martes después de despegar de la capital de Turquía, Ankara, matando a todos a bordo. Las autoridades libias dijeron que la causa del accidente fue una falla técnica del avión.

Al-Haddad era el comandante militar principal en el oeste de Libia y desempeñó un papel crucial en los esfuerzos mediados por la ONU para unificar el ejército de libio, que se ha dividido al igual que todas las instituciones de Libia.

La delegación libia estaba regresando a Trípoli, la capital de Libia, después de mantener conversaciones en Ankara destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países.

Los restos del avión estaban esparcidos por un área de 3 kilómetros cuadrados (más de una milla cuadrada), lo que complicó los esfuerzos de recuperación, según el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

Una delegación de 22 personas, incluidos cinco familiares de los fallecidos, llegó desde Libia temprano el miércoles para ayudar en la investigación.

Libia se sumió en el caos después del levantamiento de 2011 que derrocó y mató al dictador Moamar Gadafi. El país se dividió, con administraciones rivales en el este y el oeste, respaldadas por una variedad de milicias rebeldes y diferentes gobiernos extranjeros.