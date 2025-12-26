Opinión
NoticiasMundo
Activista pro-guerra y crítico de Putin es sentenciado a seis años de prisión

Sergei Udaltsov, líder del movimiento Frente de Izquierda afiliado del Partido Comunista, fue arrestado el año pasado

26 de diciembre de 2025 - 10:38 PM

Sergei Udaltsov, líder del movimiento Frente de Izquierda que se opone a Putin y está afiliado al Partido Comunista, fue arrestado el año pasado. (Pavel Bednyakov)
Un tribunal en Rusia condenó el jueves a un activista pro-guerra y crítico del presidente Vladímir Putin por justificar el terrorismo y lo sentenció a seis años de prisión.

Sergei Udaltsov, líder del movimiento Frente de Izquierda que se opone a Putin y está afiliado al Partido Comunista, fue arrestado el año pasado.

Según el sitio de noticias independiente ruso Mediazona, los cargos en su contra se derivan de un artículo que Udaltsov publicó en línea en apoyo de otro grupo de activistas acusados de formar una organización terrorista. Esos activistas fueron condenados a principios de este mes y recibieron sentencias que oscilan entre 16 y 22 años de prisión.

Udaltsov ha rechazado los cargos en su contra, calificándolos de inventados. El jueves, denunció el veredicto como “vergonzoso” y dijo que iniciaría una huelga de hambre, informó Mediazona.

Según el fallo del tribunal, el activista cumplirá su condena en una colonia penal de máxima seguridad.

Udaltsov fue una figura prominente de la oposición durante las protestas masivas de 2011-12 en Rusia, desencadenadas por informes de fraude en una elección parlamentaria. En febrero de 2012, participó en una reunión que el entonces presidente Dmitry Medvedev sostuvo con varias figuras de la oposición.

Las autoridades rusas han intensificado su represión contra la disidencia y la libertad de expresión después de que el Kremlin enviara tropas a Ucrania, apuntando implacablemente a grupos de derechos, medios independientes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y algunos grupos religiosos. Cientos de personas han sido encarceladas y miles más han huido del país.

En diciembre de 2023, un tribunal de Moscú sentenció a Udaltsov a 40 horas de trabajo obligatorio por violar procedimientos relacionados con la organización de una manifestación después de que fuera detenido en la Plaza Roja, donde intentó desplegar una bandera con la imagen del dictador soviético Josef Stalin, según la agencia estatal de noticias rusa Tass.

Udaltsov fue previamente encarcelado en 2014 y sentenciado a cuatro años y medio por cargos relacionados con su papel en la organización de una manifestación en 2012 contra Putin que se tornó turbulenta. Fue liberado en 2017.

