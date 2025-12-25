Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bolsonaro supera cirugía por una hernia inguinal bilateral

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión para ingresar en el hospital donde fue intervenido en plena Navidad

25 de diciembre de 2025 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En los próximos días, mientras inicia los trabajos de fisioterapia, los médicos evaluarán la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo. (Andre Borges)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, superó con éxito y sin complicaciones la operación a la que se sometió este jueves por una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

RELACIONADAS

El líder ultraderechista ya está en un cuarto del hospital después de unas tres horas y media de cirugía para corregir dos hernias en la región de la ingle, explicó el equipo médico a los periodistas.

Durante el procedimiento, realizado en el hospital privado DF Star de Brasilia, se le colocó una tela de material plástico para reforzar la pared abdominal, de acuerdo con el cirujano Cláudio Birolini.

En los próximos días, mientras inicia los trabajos de fisioterapia, los médicos evaluarán la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo.

Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.El polémico proyecto, aprobado en apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser discutido en el Senado y es visto por los críticos como una amnistía “light”, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.“Están ahí para defender la democracia de este país. Y la democracia es de todos; no es solo de una parte, no es solo del partido evangélico o del partido ‘X’ o ‘Z’. Están ahí en nombre del pueblo que los puso. Por lo tanto, tienen que legislar para todo Brasil”, dijo a EFE la indígena Ãgohó Ãkirê Pataxó.
1 / 13 | Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro. Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. - Isaac Fontana

El tiempo de recuperación estimado es de cinco a siete días, según los médicos.

Antes de la rueda de prensa de Birolini, la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, había anticipado en sus redes sociales que la intervención fue un “éxito” y se desarrolló “sin complicaciones”.

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles para ingresar en el hospital donde fue intervenido este jueves, en plena Navidad.

El procedimiento fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, relator en la Corte Suprema del proceso por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Antes de entrar al quirófano, uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, leyó en la puerta del hospital una carta escrita por su padre en la que reafirmó que el propio Flávio es su sucesor político y se presentará en su nombre a las elecciones presidenciales de 2026.

El exgobernante, que además de condenado está inhabilitado, sufre desde hace meses diversos problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos aparentemente derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el juez De Moraes, durante su ingreso hospitalario Bolsonaro solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio y el ahora exconcejal de Río de Janeiro Carlos, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar de manera puntual a su padre.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Durante su estancia en la clínica, el líder de la extrema derecha estará vigilado las 24 horas del día por al menos dos policías en la puerta de su habitación.

Tags
Breaking NewsBrasilJair Bolsonaro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: