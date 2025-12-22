Bolsonaro se operará de una hernia y para corregir las crisis de hipo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado, se someterá a dos operaciones, una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo, informaron este domingo sus médicos.

El equipo médico de Bolsonaro detalló los procedimientos médicos a los que será sometido el líder de la extrema derecha brasileña y aclararon que requerirá ser internado, aunque no adelantaron la fecha de la operación ni la duración prevista de la hospitalización.

Los dos procedimientos médicos serán realizados a la vez, según un comunicado enviado a medios locales firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique.

La primera operación es una cirugía de hernia inguinal bilateral y la segunda un bloqueo anestésico del nervio frénico, destinada a atenuar las crisis de hipo.

El Tribunal Supremo autorizó el pasado viernes la realización de cirugía de hernia tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal que constató de la necesidad de la misma.

En esa misma resolución, el juez Alexandre de Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una “ausencia total de los requisitos legales para la concesión” del beneficio y por el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” que le habían sido impuestas.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, unos trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.