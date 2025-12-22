Opinión
Bolsonaro se operará de una hernia y para corregir las crisis de hipo

El exmandatario brasileño sufre desde hace meses varios problemas de salud

22 de diciembre de 2025 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bolsonaro, de 70 años, se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar quemar la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema. (Andre Borges)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado, se someterá a dos operaciones, una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo, informaron este domingo sus médicos.

El equipo médico de Bolsonaro detalló los procedimientos médicos a los que será sometido el líder de la extrema derecha brasileña y aclararon que requerirá ser internado, aunque no adelantaron la fecha de la operación ni la duración prevista de la hospitalización.

Los dos procedimientos médicos serán realizados a la vez, según un comunicado enviado a medios locales firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique.

La primera operación es una cirugía de hernia inguinal bilateral y la segunda un bloqueo anestésico del nervio frénico, destinada a atenuar las crisis de hipo.

Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.El polémico proyecto, aprobado en apuros durante la madrugada en la Cámara de Diputados, ahora pasa a ser discutido en el Senado y es visto por los críticos como una amnistía “light”, un intento de reducir drásticamente las sentencias para los involucrados en la intentona golpista.“Están ahí para defender la democracia de este país. Y la democracia es de todos; no es solo de una parte, no es solo del partido evangélico o del partido ‘X’ o ‘Z’. Están ahí en nombre del pueblo que los puso. Por lo tanto, tienen que legislar para todo Brasil”, dijo a EFE la indígena Ãgohó Ãkirê Pataxó.
El Tribunal Supremo autorizó el pasado viernes la realización de cirugía de hernia tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal que constató de la necesidad de la misma.

En esa misma resolución, el juez Alexandre de Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una “ausencia total de los requisitos legales para la concesión” del beneficio y por el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” que le habían sido impuestas.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, unos trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal, en Brasilia, desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar quemar la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

Breaking NewsJair BolsonaroBrasil
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
