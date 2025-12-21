Impresionante: conoce la calle donde las casas están a pulgadas de la vía de un tren

La escena parece salida de una película: en una calle angosta del viejo Hanói, las casas se alinean a ambos lados de una vía férrea activa. No hay barreras, ni andenes, ni separación formal. Solo unos pocos centímetros de cemento separan las puertas de entrada del paso de un tren que circula varias veces al día. Lo que en cualquier ciudad sería una zona de exclusión ferroviaria,en Hanói se ha convertido en un fenómeno urbano donde la vida cotidiana se adapta, casi con coreografía, al paso del convoy.

Vida al límite

La “Train Street” (Calle del Tren), como se la conoce popularmente, atraviesa el distrito de Hoàn Kiếm, en el corazón de la capital vietnamita. La vía, construida en la época colonial francesa, fue absorbida con el tiempo por la expansión urbana. A medida que el tejido residencial fue ganando espacio, las casas crecieron al borde del riel, sin que nadie detuviera la marcha del tren ni el arraigo de los habitantes.

Este fenómeno extremo de convivencia entre infraestructura pesada y vivienda plantea preguntas clave sobre los límites del urbanismo: ¿Cuán cerca es demasiado cerca? ¿Qué significa vivir literalmente sobre el camino del tren?

Un atractivo turístico que incomoda

En los últimos años, el lugar ganó notoriedad gracias a las redes sociales. Las imágenes del tren pasando a escasas pulgadas de turistas con café en mano se volvieron virales, y la calle se transformó en un punto obligado para quienes visitan Hanói.

Esto impulsó la aparición de cafés, terrazas y puestos improvisados que ofrecen vistas privilegiadas del paso del tren. Pero también generó conflictos: el gobierno intentó restringir el acceso en diversas ocasiones por motivos de seguridad, clausurando negocios no habilitados o bloqueando tramos del callejón. Sin embargo, la atracción persiste, y muchos residentes dependen del turismo para sostenerse económicamente.

Restricciones oficiales y realidad cotidiana

En marzo de 2025, el Departamento de Turismo de Hanói ordenó a las agencias de viaje que suspendieran las excursiones organizadas a la Calle del Tren. La medida se fundamentó en razones de seguridad, debido al aumento de visitantes, la cercanía con el paso del tren y varios incidentes registrados en la zona. Además, se colocaron barreras físicas y carteles de advertencia para restringir el acceso de los turistas a ciertos tramos del callejón.

Sin embargo, en la práctica, la calle sigue recibiendo visitantes. Muchos comercios continúan abiertos, especialmente en los extremos de la vía donde el control es menos estricto, y los turistas se agolpan detrás de las barreras para observar el paso del tren. La regulación, por ahora, se aplica de manera intermitente, y la postal urbana que combina peligro, encanto y precariedad, persiste como uno de los rincones más fotografiados de la ciudad.

La paradoja del espacio