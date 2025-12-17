Una guía rápida para disfrutar la temporada festiva en Universal Orlando

Llegaron los días en que los parques de Orlando son más visitados. Solo una vuelta basta para darse cuenta de que los millones de viajeros que acuden a Orlando para visitar los parques temáticos ya están allí, con ropa alusiva a la época, alegría, y esperanza de sacarle provecho máximo a su viaje. Si tiene a los de Universal Orlando Resort en su agenda viajera, aquí les presentamos tips para que disfrute al máximo su viaje.

Recuerde que ahora Universal Orlando Resort, tiene cuatro parques, con el estreno este año de Epic Universe, que se une a Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay (este último abierto también, aunque podría cerrar en días de frío intenso). Todos tendrán horario extendido durante estos días navideños.

La celebración navideña de Universal Holidays, incluida en el precio de admisión, y las actividades, mayormente, están en Universal Studios y en Islands of Adventure. Lo ideal es ir a los dos parques para verla, pero si va a los dos en un solo día (boleto de parque a parque es requerido), no tendrá tiempo suficiente para disfrutarlas todas. Tip de experto: aunque el Howgart Express, de Harry Potter lo lleva entre un parque a otro, a veces la fila es de más de una hora, por lo que es mejor ir caminando, que sin detenerse, le tomará unos 10 minutos máximo si hay mucha gente. Si puede, debe dedicar al menos un día a cada parque.

Los soldaditos de plomo y la nieve están presentes en Universals Holiday Parade featuring Macys. (Suministrada)

En Universal Studios la celebración cumbre es “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, un desfile imperdible porque es el único lugar donde podrá ver icónicos globos de la Parada de Macy’s de Nueva York y el encendido del gran árbol a cargo de Santa Claus. En el desfile verá personajes queridos y clásicos de Universal como los Minions, Shrek junto a Fiona y el burro, y los de Madagascar, entre otros. Un tip: si quiere salir rápidamente luego del desfile para ir a Islands of Adventure, ubíquese mejor cerca de la entrada/salida del parque.

The Magic of Christmas at Hogwarts Castle. (Suministrada)

Los fans de Harry Potter encontrarán los tres mundos decorados: “Hogsmeade” en Universal Islands of Adventure, donde también se presentan el show “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, con proyecciones de película sobre el castillo de Hogwarts; “Diagon Alley” en Universal Studios y por primera vez, en “The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic” en Universal Epic, el parque estrenado en mayo de este año. Tip: Allí hay shows y otras presentaciones especiales, pero el área se llena bastante.

En Islands of Adventure podrá ver en Seuss Landing, “The Grinchmas Who-liday Spectacular”, una versión del clásico navideño “How the Grinch Stole Christmas!” y tomarse una foto con el Grinch.

Si como todos los viajeros, quiere ir a Universal Epic Universe, donde también hay algunos elementos navideños, incluidos en Celestial Park, la recomendación de llegar temprano es más importante que nunca, porque es el parque más popular de toda la Navidad en Orlando.

El Epic Universe está dividido en cinco mundos temáticos. Podría darle un vistazo rápido a todos en un día, pero si a lo que va es a subirse en las atracciones, escoja bien al menos sus “top 3”, porque no podrá hacerlas en su visita. Como en los otros parques, hay disponible Express Pass para hacer menos fila (costo adicional), aunque le suma una buena cantidad de dinero a su presupuesto. Hay transporte gratuito de Universal entre todos sus parques.

Arco de entrada a Universal Studios Florida. (Suministrada)

Como se trata de aprovechar su tiempo al máximo, si está en Universal Studios o en Islands of Adventure, coma algún snack durante el día o en uno de los restaurantes de comida rápida y reserve de antemano comida en algunos de los restaurantes de CityWalk. A diferencia de otros parques, no tiene que salir en su carro para comer en ese distrito de entretenimiento, donde encontrará variedad de restaurantes para todo presupuesto. Para comida rápida y económica, las pizzas de Red Oven son excelente opción por $16.99 por persona (varios sabores) y puede pedirlas por el App de Universal para minimizar la espera. Igualmente, puede ordenar por adelantado las famosas donas de Voodoo Doughnut, que tiene un kiosco en frente del local para recoger su orden.

En las tiendas de CityWalk también encontrará gran variedad de mercancía navideña de los parques, por si no le da tiempo comprar dentro del parque. Entre ellas están una nueva tienda de Nintendo y de Universal Epic.

En los bares y hoteles hay actividades y menús especiales. Puede ir desde CityWalk a varios de ellos caminando, en los botes o en autobuses gratuitos.

Por costo adicional, reserve el Universal Holiday Tour, con área VIP para el desfile y encuentro exclusivo con el Grinch y su perro Max.