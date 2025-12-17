Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Una guía rápida para disfrutar la temporada festiva en Universal Orlando

La celebración de Universal Holidays transforma los parques durante estas fechas

17 de diciembre de 2025 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santa Claus culmina el desfile Universals Holiday Parade featuring Macys. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Llegaron los días en que los parques de Orlando son más visitados. Solo una vuelta basta para darse cuenta de que los millones de viajeros que acuden a Orlando para visitar los parques temáticos ya están allí, con ropa alusiva a la época, alegría, y esperanza de sacarle provecho máximo a su viaje. Si tiene a los de Universal Orlando Resort en su agenda viajera, aquí les presentamos tips para que disfrute al máximo su viaje.

RELACIONADAS

Recuerde que ahora Universal Orlando Resort, tiene cuatro parques, con el estreno este año de Epic Universe, que se une a Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay (este último abierto también, aunque podría cerrar en días de frío intenso). Todos tendrán horario extendido durante estos días navideños.

La celebración navideña de Universal Holidays, incluida en el precio de admisión, y las actividades, mayormente, están en Universal Studios y en Islands of Adventure. Lo ideal es ir a los dos parques para verla, pero si va a los dos en un solo día (boleto de parque a parque es requerido), no tendrá tiempo suficiente para disfrutarlas todas. Tip de experto: aunque el Howgart Express, de Harry Potter lo lleva entre un parque a otro, a veces la fila es de más de una hora, por lo que es mejor ir caminando, que sin detenerse, le tomará unos 10 minutos máximo si hay mucha gente. Si puede, debe dedicar al menos un día a cada parque.

Los soldaditos de plomo y la nieve están presentes en Universals Holiday Parade featuring Macys.
Los soldaditos de plomo y la nieve están presentes en Universals Holiday Parade featuring Macys. (Suministrada)

En Universal Studios la celebración cumbre es “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, un desfile imperdible porque es el único lugar donde podrá ver icónicos globos de la Parada de Macy’s de Nueva York y el encendido del gran árbol a cargo de Santa Claus. En el desfile verá personajes queridos y clásicos de Universal como los Minions, Shrek junto a Fiona y el burro, y los de Madagascar, entre otros. Un tip: si quiere salir rápidamente luego del desfile para ir a Islands of Adventure, ubíquese mejor cerca de la entrada/salida del parque.

The Magic of Christmas at Hogwarts Castle.
The Magic of Christmas at Hogwarts Castle. (Suministrada)

Los fans de Harry Potter encontrarán los tres mundos decorados: “Hogsmeade” en Universal Islands of Adventure, donde también se presentan el show “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, con proyecciones de película sobre el castillo de Hogwarts; “Diagon Alley” en Universal Studios y por primera vez, en “The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic” en Universal Epic, el parque estrenado en mayo de este año. Tip: Allí hay shows y otras presentaciones especiales, pero el área se llena bastante.

En Islands of Adventure podrá ver en Seuss Landing, “The Grinchmas Who-liday Spectacular”, una versión del clásico navideño “How the Grinch Stole Christmas!” y tomarse una foto con el Grinch.

Si como todos los viajeros, quiere ir a Universal Epic Universe, donde también hay algunos elementos navideños, incluidos en Celestial Park, la recomendación de llegar temprano es más importante que nunca, porque es el parque más popular de toda la Navidad en Orlando.

El Epic Universe está dividido en cinco mundos temáticos. Podría darle un vistazo rápido a todos en un día, pero si a lo que va es a subirse en las atracciones, escoja bien al menos sus “top 3”, porque no podrá hacerlas en su visita. Como en los otros parques, hay disponible Express Pass para hacer menos fila (costo adicional), aunque le suma una buena cantidad de dinero a su presupuesto. Hay transporte gratuito de Universal entre todos sus parques.

Arco de entrada a Universal Studios Florida.
Arco de entrada a Universal Studios Florida. (Suministrada)

Como se trata de aprovechar su tiempo al máximo, si está en Universal Studios o en Islands of Adventure, coma algún snack durante el día o en uno de los restaurantes de comida rápida y reserve de antemano comida en algunos de los restaurantes de CityWalk. A diferencia de otros parques, no tiene que salir en su carro para comer en ese distrito de entretenimiento, donde encontrará variedad de restaurantes para todo presupuesto. Para comida rápida y económica, las pizzas de Red Oven son excelente opción por $16.99 por persona (varios sabores) y puede pedirlas por el App de Universal para minimizar la espera. Igualmente, puede ordenar por adelantado las famosas donas de Voodoo Doughnut, que tiene un kiosco en frente del local para recoger su orden.

En las tiendas de CityWalk también encontrará gran variedad de mercancía navideña de los parques, por si no le da tiempo comprar dentro del parque. Entre ellas están una nueva tienda de Nintendo y de Universal Epic.

En los bares y hoteles hay actividades y menús especiales. Puede ir desde CityWalk a varios de ellos caminando, en los botes o en autobuses gratuitos.

Por costo adicional, reserve el Universal Holiday Tour, con área VIP para el desfile y encuentro exclusivo con el Grinch y su perro Max.

Descargue el App de Universal Orlando para programa del día y otros detalles. Las actividades navideñas culminan el 4 de enero de 2026.

Tags
OrlandoUniversal Studios
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: