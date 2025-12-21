Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere a los 86 años la princesa Tatiana Radziwill, prima e íntima de la reina Sofía

Era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Rainiero Radziwill

21 de diciembre de 2025 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tatiana Radziwill y Sofía eran primas segundas. (ALBERTO MARTÍN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La princesa Tatiana Radziwill, prima segunda de la anterior reina consorte de España, Sofía, y una de las personas de su máxima confianza, falleció el pasado viernes a los 86 años, según informaron las revistas Semana y Hola y pudo confirmar EFE en fuentes próximas a la familia.

Nacida el 28 de agosto de 1939 en la ciudad francesa de Ruan, Tatiana Radziwill era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Rainiero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, que a su vez era prima del rey Pablo de Grecia, padre de la reina Sofía, esposa del rey emérito español Juan Carlos I.

Radziwill y la reina emérita eran, por tanto, primas segundas.

La reina Sofía mantuvo una estrecha relación a lo largo de los años con la princesa Tatiana Radziwill, quien la acompañó a diferentes viajes oficiales, siguió con ella regatas en las que participó su hijo, el rey de España, Felipe VI, o estuvo con ella durante algún ingreso hospitalario del rey emérito Juan Carlos I.

La princesa Tatiana Radziwill también asistió a diferentes celebraciones como el 40 aniversario de la boda de Juan Carlos y Sofía, en 2002, o los bautizos de muchos de sus nietos, incluido el de la princesa Leonor, celebrado en 2006.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: