Muere a los 86 años la princesa Tatiana Radziwill, prima e íntima de la reina Sofía

La princesa Tatiana Radziwill, prima segunda de la anterior reina consorte de España, Sofía, y una de las personas de su máxima confianza, falleció el pasado viernes a los 86 años, según informaron las revistas Semana y Hola y pudo confirmar EFE en fuentes próximas a la familia.

Nacida el 28 de agosto de 1939 en la ciudad francesa de Ruan, Tatiana Radziwill era hija del príncipe polaco-lituano Dominico Rainiero Radziwill y de la princesa Eugenia de Grecia, que a su vez era prima del rey Pablo de Grecia, padre de la reina Sofía, esposa del rey emérito español Juan Carlos I.

Radziwill y la reina emérita eran, por tanto, primas segundas.

La reina Sofía mantuvo una estrecha relación a lo largo de los años con la princesa Tatiana Radziwill, quien la acompañó a diferentes viajes oficiales, siguió con ella regatas en las que participó su hijo, el rey de España, Felipe VI, o estuvo con ella durante algún ingreso hospitalario del rey emérito Juan Carlos I.

