Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 15 heridos en ataque con cuchillo y químicos en fábrica de Japón

Un hombre fue arrestado tras apuñalar a ocho personas y usar lejía contra otras siete en una planta de Yokohama Rubber Company en Mishima

27 de diciembre de 2025 - 9:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de policía montan guardia en el lugar donde se produjo un apuñalamiento en la empresa Yokohama Rubber Company, en Mishima, al oeste de Tokio, el viernes 26 de diciembre. (Yusuke Hashizume)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio- Un hombre fue arrestado el viernes después de apuñalar a ocho personas y herir a otras siete con lo que se creía que era lejía en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades.

RELACIONADAS

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.

El departamento informó a The Associated Press que cinco de las personas apuñaladas se encontraban en estado grave, pero no había más detalles disponibles.

Siete personas más sufrieron lesiones por la lejía que les fue arrojada durante el ataque, según el departamento de bomberos.

La policía de la prefectura de Shizuoka aseguró que el atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado por presunto intento de asesinato, pero no dio más detalles.

No se conocían más detalles de momento.

Tags
Breaking NewsJapónHeridos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: