Al menos 15 heridos en ataque con cuchillo y químicos en fábrica de Japón

Tokio- Un hombre fue arrestado el viernes después de apuñalar a ocho personas y herir a otras siete con lo que se creía que era lejía en una fábrica de caucho en el centro de Japón, informaron las autoridades.

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales después de ser apuñaladas por un hombre armado con un cuchillo en la empresa Yokohama Rubber Company en la ciudad de Mishima, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, según el Departamento de Bomberos de Fujisan Nanto.

El departamento informó a The Associated Press que cinco de las personas apuñaladas se encontraban en estado grave, pero no había más detalles disponibles.

Siete personas más sufrieron lesiones por la lejía que les fue arrojada durante el ataque, según el departamento de bomberos.

La policía de la prefectura de Shizuoka aseguró que el atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado por presunto intento de asesinato, pero no dio más detalles.