¿Por qué Japón emitió un aviso por un posible megaterremoto en el norte del país?

Tokio - Japón emitió el martes un aviso de megaterremoto después de que un sismo de magnitud 7.5 sacudiera la costa oriental de Aomori, la prefectura más septentrional de la isla principal japonesa de Honshu, y justo al sur de la isla septentrional de Hokkaido. Los daños de este seísmo fueron modestos: 34 heridos leves y algunos daños en carreteras y edificios.

Las autoridades dijeron que la advertencia no es una predicción y que la probabilidad de un terremoto de magnitud 8 o mayor es sólo del 1%. Pero hay esperanzas de que el aviso sirva como llamada de atención ante un terremoto que podría tener la devastación del desastre de 2011, que mató a casi 20,000 personas y destruyó una central nuclear.

Se dice que existe un mayor riesgo de que se produzca otro terremoto de magnitud 8 o superior en la próxima semana. Las autoridades están instando a los residentes, especialmente en las zonas costeras, a estar bien preparados para que puedan tomar una bolsa de emergencia y correr tan pronto como sea posible si un terremoto mayor golpea.

Esta advertencia parecía sensata en comparación con otra del año pasado. La mitad sur de la costa japonesa del Pacífico recibió un aviso de megaterremoto en la “Fosa de Nankai” en el verano de 2024, pero la ambigüedad de esa advertencia provocó compras de alimentos de emergencia, cancelaciones de eventos y cierres de negocios.

Aviso de megaterremoto en la costa noreste de Japón

La Agencia Meteorológica de Japón afirma que el fuerte seísmo del lunes aumentó temporalmente los riesgos potenciales en las regiones de Hokkaido y la costa de Sanriku. Allí es donde la placa del Pacífico bajo Japón forma las dos fosas -la Fosa de Japón y la Fosa de Chishima- que han causado muchos terremotos de gran magnitud en el pasado.

Los expertos afirman que el mortífero terremoto y tsunami de 2011 fueron causados por el movimiento asociado a la Fosa de Japón. Esta se extiende desde la costa oriental de Chiba hasta Aomori, y la Fosa de Chishima va desde la costa oriental de Hokkaido hasta las islas septentrionales y las Kuriles.

En la explicación de la advertencia, la JMA dijo que el terremoto de magnitud 9.0 del 11 de marzo de 2011, que devastó grandes franjas de la costa norte de Japón, se produjo dos días después de un temblor de magnitud 7,3 que se produjo en la Fosa de Japón, frente a la costa oriental de Iwate, una de las zonas más afectadas en ese desastre, así como en el terremoto del lunes.

El terremoto de 2011 provocó un tsunami que azotó las ciudades costeras del norte de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima. El tsunami, que alcanzó los 15 metros en algunas zonas, golpeó y destruyó la central nuclear de Fukushima Daiichi. Ello generó un profundo temor a la radiación que aún perdura.

Un megaterremoto podría causar un tsunami de 98 pies y matar a casi 200,000

Otro megaterremoto en la zona de Hokkaido-Sanriku podría provocar un tsunami de hasta 30 metros (98 pies) en la región, matar hasta 199,000 personas, destruir hasta 220,000 casas y edificios, y causar daños económicos estimados de hasta 31.000 millones de yenes (198,000 millones de dólares), según una estimación del gobierno. Se calcula que hasta 42,000 personas podrían sufrir hipotermia en invierno.

Las zonas cubiertas por el aviso abarcan 182 municipios desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba.

El pasado mes de agosto se activó por primera vez la alerta japonesa para un megaterremoto aún más dañino derivado de la depresión de Nankai, que afecta a la mitad meridional de la costa japonesa del Pacífico, después de que se produjera un seísmo de magnitud 7.1 frente a la costa oriental de Miyazaki.

En una estimación de daños de 2013 para un posible megaterremoto en la Fosa de Nankai, el Gobierno afirmó que un seísmo de magnitud 9,1 podría generar un tsunami de más de 10 metros en cuestión de minutos, matando hasta 323,000 personas, destruyendo más de 2 millones de edificios y causando daños económicos superiores a 200 billones de yenes (1.28 billones de dólares) en la región.

Los funcionarios llaman a la calma y a estar preparados

Las autoridades subrayan que el último aviso no prevé que se produzca un megaterremoto en un momento o lugar concretos, según declaró en rueda de prensa a primera hora del martes Tsukasa Morikubo, responsable de prevención de catástrofes del Gabinete. Morikubo hizo un llamamiento a los residentes para que sean precavidos y estén preparados mientras continúan con su actividad diaria y su trabajo.

Las autoridades recomiendan llevar una bolsa de emergencia con artículos de primera necesidad para varios días, además de zapatos y cascos. También se aconseja a los habitantes de la región que comenten los procedimientos de evacuación con sus familiares y que duerman con ropa de día, no en pijama, para poder huir inmediatamente. Los muebles también deben fijarse al suelo o a la pared.

Los municipios designados explicaron el aviso en sus sitios web y empezaron a inspeccionar las existencias de bienes y equipos de socorro que se utilizarán en los centros de evacuación.

La ciudad de Iwaki, en Fukushima, instó a los residentes a registrarse para recibir correos electrónicos de emergencia, mientras que los funcionarios de la ciudad de Oarai, en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, inspeccionaron los dispositivos de comunicación inalámbrica.