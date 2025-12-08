Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Japón activa alerta de tsunami tras registrarse un intenso terremoto y ordena a desalojar a sobre 13,000 personas

De manera preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 7.6

8 de diciembre de 2025 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tokio - Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a desalojar a más de 13,000 personas sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

El temblor se produjo frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.

El seísmo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

El terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Más de 13,000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a desalojar refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
