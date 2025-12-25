Opinión
China acusa a Estados Unidos de “acelerar un escenario bélico” por venta de armas a Taiwán

El Ministerio de Defensa alega que Washington “ha incumplido sus compromisos” con el país

25 de diciembre de 2025 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las banderas de Estados Unidos (izquierda) y China ondean juntas antes de una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en Zhangjiakou, China. (Kiichiro Sato)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ministerio de Defensa de China acusó este jueves a Estados Unidos de haber “acelerado el avance hacia una peligrosa situación de guerra” en el Estrecho de Taiwán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2026, que incluye una ampliación de las ventas de armamento a Taipéi.

RELACIONADAS

El portavoz castrense Zhang Xiaogang declaró este jueves, en la rueda de prensa mensual del Ministerio de Defensa, que el contenido de la normativa estadounidense relacionada con Taiwán “interfiere de forma flagrante en los asuntos internos de China” y “envía señales gravemente erróneas” a las fuerzas favorables a la independencia en la isla.

Según el vocero chino, Washington “ha incumplido sus compromisos” y ha “intensificado” las ventas de armas a Taiwán, una dinámica que, a su juicio, “acelera el avance hacia una peligrosa situación de guerra” y “socava gravemente” la paz y la estabilidad en el Estrecho.

Zhang aseveró que Estados Unidos “está utilizando a Taiwán como herramienta para contener a China” y que esa estrategia “no tendrá éxito”.

“El intento de usar a Taiwán para frenar a China está condenado al fracaso y buscar la independencia mediante la fuerza conduce a la autodestrucción”, afirmó el portavoz, al tiempo que criticó a las autoridades isleñas por, según dijo, “ignorar los intereses y la seguridad” de los ciudadanos.

“Estados Unidos debe actuar con la máxima prudencia en los asuntos relacionados con Taiwán y adoptar medidas concretas para salvaguardar la estabilidad de las relaciones bilaterales y de los vínculos entre ambos ejércitos”, añadió.

Las declaraciones se producen en un contexto de fricción creciente entre Pekín y Washington por Taiwán, en un momento en el que Estados Unidos ha reforzado su apoyo político y militar a Taipéi.

Aunque Washington no tiene relaciones diplomáticas con la isla, sigue siendo su principal suministrador de armas y mantiene una política de ambigüedad estratégica sobre una eventual intervención en caso de conflicto.

China considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, mientras que el Gobierno de Taipéi rechaza esta postura y sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosChina Taiwán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
