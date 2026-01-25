Opinión
Sin cuerdas de protección: escalador estadounidense alcanza la cima de un rascacielos en Taiwán

Alex Honnold subió las 101 plantas del reconocido edificio Taipei 101, entusiasmando a los espectadores

25 de enero de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El escalador estadounidense Alex Honnold escala en solitario el rascacielos Taipei 101 en Taipei, Taiwán, el domingo 25 de enero. 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying) (Chiang Ying-ying)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

TAIPEI, Taiwán - El escalador estadounidense Alex Honnold ascendió el domingo al rascacielos Taipei 101 sin cuerdas ni equipo de protección.

La multitud le aclamó a pie de calle cuando llegó a la cima de la torre de 508 metros unos 90 minutos después de empezar. Con una camiseta roja de manga corta, Honnold agitó los brazos por encima de su cabeza.

“Qué vistas, es increíble, qué día tan bonito”, dijo después. “Hacía mucho viento, así que me dije: no te caigas de la aguja. Intentaba mantener el equilibrio. Pero era una posición increíble, una forma preciosa de ver Taipei”.

Honnold, conocido por su ascenso sin cuerda a El Capitán del Parque Nacional de Yosemite, escaló una esquina de Taipei 101 utilizando pequeños salientes en forma de L como puntos de apoyo. De vez en cuando, tenía que maniobrar y trepar por los laterales de las grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la torre, tirando de sí mismo con las manos desnudas.

El edificio tiene 101 plantas, siendo la parte más difícil los 64 pisos de la sección central, las “cajas de bambú” que dan al edificio su aspecto característico. Dividido en ocho tramos, cada uno de ellos tiene ocho pisos de escalada empinada y en voladizo, seguidos de balcones en los que hacía breves descansos mientras ascendía.

La escalada libre en solitario de Honnold al emblemático edificio de la capital de Taiwán fue retransmitida en directo por Netflix con un retraso de 10 segundos. La ascensión, prevista inicialmente para el sábado, se retrasó 24 horas debido a la lluvia.

Contar con una multitud que animaba era inusual y un poco desconcertante al principio para Honnold, cuyas escaladas suelen estar en zonas remotas.

Cuando salía de la pista, pensaba: “Es un poco intenso, hay tanta gente mirando”. “Pero luego, sinceramente, todos me deseaban lo mejor. Quiero decir que, básicamente, hace que toda la experiencia parezca más festiva, con toda esta gente tan agradable apoyándome y pasándoselo bien”.

El ascenso suscitó tanto entusiasmo como preocupación por las implicaciones éticas de intentar una empresa de tan alto riesgo en una retransmisión en directo.

Honnold no es el primer escalador que asciende al Taipei 101, pero sí el primero que lo hace sin cuerda. El escalador francés Alain Robert escaló el edificio el día de Navidad de 2004 como parte de la gran inauguración del que entonces era el edificio más alto del mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

