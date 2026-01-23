Un vistazo a los recursos militares estadounidenses que se dirigen a Oriente Medio

Washington- El Pentágono ha estado enviando activos militares estadounidenses a Oriente Medio esta semana, incluido un grupo de portaaviones y sus miles de soldados, mientras el presidente Donald Trump indica que mantiene la posibilidad de ataques contra Irán en medio de su represión de las protestas.

“Tenemos una flota masiva que se dirige en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla”, dijo Trump a los periodistas el jueves, diciendo que iban “por si acaso”.

Trump ha amenazado con una acción militar si Irán llevaba a cabo ejecuciones masivas de presos o mataba a manifestantes pacíficos, pero recientemente dio marcha atrás, afirmando que Irán detuvo los ahorcamientos de 800 manifestantes detenidos. No ha dado más detalles sobre la fuente de la afirmación, que el fiscal superior de Irán calificó de “completamente falsa”.

Sin embargo, Trump parece mantener sus opciones abiertas, diciendo el jueves a bordo del Air Force One que su amenaza de acción militar haría que los ataques estadounidenses del año pasado contra los sitios nucleares iraníes “parecieran cacahuetes” si el gobierno procedía con las ejecuciones planeadas de algunos manifestantes.

Un portaaviones se dirige a Oriente Medio

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores que lo acompañaban abandonaron el Mar de China Meridional y comenzaron a dirigirse hacia el oeste a principios de esta semana, dijo un funcionario de la Marina. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los movimientos militares, dijo el viernes que el grupo de ataque Lincoln estaba en el Océano Índico.

Cuando lleguen a la región, esos buques de guerra se unirán a tres buques de combate litoral, que estaban en puerto en Bahrein el viernes, así como a otros dos destructores de la Marina estadounidense, que estaban en alta mar en el Golfo Pérsico.

La llegada del grupo de ataque del portaaviones aportaría unos 5.700 militares adicionales. Estados Unidos tiene varias bases en Oriente Medio, incluida la base aérea de Al Udeid, en Qatar, que acoge a miles de tropas estadounidenses y es el cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos.

El traslado del portaaviones se produce después de que la administración Trump hubiera desplazado algunos recursos de la región al mar Caribe como parte de una campaña de presión sobre el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, recibió en octubre la orden de zarpar del Mediterráneo hacia el Caribe junto con varios destructores. El portaaviones USS Nimitz, que ayudó a realizar los ataques de junio contra las instalaciones nucleares iraníes, también partió de la región en octubre.

También van a entrar más aviones

El Mando Central declaró en las redes sociales que el F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ya está presente en Oriente Medio, señalando que el caza “mejora la preparación para el combate y promueve la seguridad y la estabilidad regionales”.

Del mismo modo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el jueves que desplegó sus cazas Typhoon en Qatar “en capacidad defensiva”.

Los analistas de los datos de seguimiento de vuelos han observado que decenas de aviones militares de carga estadounidenses también se dirigen a la región.

La actividad es similar a la del año pasado, cuando Estados Unidos trasladó material de defensa aérea, como un sistema de misiles Patriot, en previsión de un contraataque iraní tras el bombardeo de tres instalaciones nucleares clave. Irán lanzó más de una docena de misiles contra la base aérea de Al Udeid días después de los ataques.

Qué está pasando en Irán

Desde finales de diciembre, Irán se ha visto atenazado por protestas y manifestaciones en todo el país, desencadenadas por la maltrecha economía de la República Islámica. Estas manifestaciones han ejercido una nueva presión sobre la teocracia que gobierna Irán y que, a su vez, ha respondido con una represión mortífera y el cierre de Internet.