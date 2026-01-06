Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pentágono inicia procedimiento para sancionar a senador por video “sedicioso”

El senador Mark Kelly hizo un llamado a los militares a a desobedecer “las órdenes ilegales” de la Casa Blanca

6 de enero de 2026 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El senador de Arizona respondió en X que Hegseth “quiere enviar el mensaje a todos los militares retirados de que, si dicen algo que a él o a Donald Trump no les gusta, irán a por ellos. Es indignante”. (John McDonnell)
Por AFP
Agencia de noticias

El Pentágono ha lanzado un proceso administrativo contra el senador demócrata Mark Kelly, expiloto del ejército, por sus llamados a los militares a desobedecer “las órdenes ilegales” de la Casa Blanca, informó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

RELACIONADAS

“Kelly, junto con otros cinco miembros del Congreso, publicó un vídeo imprudente y sedicioso que tenía claramente la intención de socavar el orden y la disciplina militar”, afirmó Hegseth en una publicación en X.

En respuesta al vídeo de noviembre y a otras declaraciones, el Pentágono ha iniciado un procedimiento que contempla la reducción del rango de Kelly cuando se jubile, según Hegseth, quien también ha “emitido una carta de censura formal en la que se describe la totalidad de la imprudente conducta indebida del capitán (por ahora) Kelly”.

El senador de Arizona respondió en X que Hegseth “quiere enviar el mensaje a todos los militares retirados de que, si dicen algo que a él o a Donald Trump no les gusta, irán a por ellos. Es indignante”.

En un vídeo publicado en noviembre, seis legisladores demócratas que trabajaron en el ejército o en los servicios de inteligencia afirmaron que “el gobierno de Trump está enfrentando a militares y profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país”, dijeron los seis legisladores, que añadieron: “Se pueden rechazar las órdenes ilegales”.

Tags
Breaking NewsPentágonoEjército de Estados Unidos Donald TrumpDepartamento de Defensa de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: