Fallece mujer de 87 años en accidente de tránsito reportado en Dorado

Una mujer de 87 años, identificada como María Rivera Venegas, fue la víctima fatal en el aparatoso accidente de tránsito reportado en la mañana de este viernes en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-693 en Dorado, confirmó el Negociado de la Policía.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre el accidente.

Según la investigación, un conductor identificado como Jesús Sierra del Río, de 25 años, en compañía de Javier Matos Olivera, de 24 años, ambos residentes en Ciales, manejaba un vehículo Maserati Levante color gris de 2017, en dirección de Dorado hacia Vega Alta.

Presuntamente, Sierra del Río manejaba la guagua de manera negligente y sin guardar distancia entre vehículos, por lo que impactó con el parachoques frontal a un Toyota Corolla color gris del año 2024 conducido por Normar Vázquez Arroyo, de 21 años. Rivera Venegas viajaba como pasajera.

Como consecuencia del impacto, Vázquez Arroyo, perdió el control de su auto y chocó una guagua Kia Seltos que transitaba en dirección contraria y conducida por Nelson Arroyo Kuilan, de 31 años.

Tras el impacto, Rivera Venegas falleció al recibir heridas de gravedad.

Testigos en la escena confirmaron a la Uniformada que el conductor del Maserati, supuestamente, no guardó la debida distancia.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscritos a la División de Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.