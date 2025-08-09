Muere conductor tras impactar poste de madera en Rincón

Un conductor falleció en la madrugada de este sábado tras impactar un poste de madera del tendido eléctrico en la PR-115, kilómetro 17.4, del barrio Río Grande, en Rincón.

El informe preliminar de la Policía sostiene que Wilfredo Santana Pérez, de 46 años, transitaba en su Honda Civic por la mencionada vía cuando perdió el control y dominio del volante.

En consecuencia, se salió del carril y chocó con un poste. Santana Pérez resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

El conductor iba acompañado por una mujer de 43 años, quien fue transportada a un hospital, donde su condición fue descrita como estable.